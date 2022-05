Württembergische Meisterin kommt aus Ertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ana-Maria Bursan aus Ertingen ist bei der diesjährigen Württembergischen Schach-Einzelmeisterschaft in Lindau sehr erfolgreich gewesen. Sie gewann in der Klasse U14 weiblich den ersten Rang. In dem Turnier, das über sieben Runden gespielt wurde, verlor sie nur ein Spiel. Durch ihre überzeugende Vorstellung gewann sie mit 6,0 Punkten klar die Württembergische Einzelmeisterschaft U14w. In der Schule kam Ana-Maria zum ersten Mal mit Schach in Berührung. Über mehrjähriges Schulschach fand sie Gefallen am Schachspiel. Durch regelmäßiges Jugendtraining bei den Schachfreunden Ertingen verbesserte sie kontinuierlich ihre Spielstärke. Erste Turniererfahrung sammelte sie in der E-Klasse. In Saison 2021/2022 spielt sie bei den Schachfreunden Ertingen/Bad Buchau erfolgreich in der B -Klasse. Mit ihrem Sieg bei der württembergischen Meisterschaft hat sich Ana-Maria Bursan für die Deutschen Jugendmeisterschaft qualifiziert, die vom 4. bis 12. Juni in Willingen stattfindet. Unser Bild zeigt Ana-Maria Bursan mit dem Vorsitzenden Robert Wahl. Foto: Schachfreunde Ertingen/Bad Buchau