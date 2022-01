Wintersportler feilen an ihrer Technik

Mit rund 140 Kursteilnehmern hat die Skizunft TSV Ertingen an den vergangenen beiden Wochenenden endlich wieder ihren Ski- und Snowboardkurs abhalten können. Bei guter Schnee- und Wetterlage konnten die Skifahrer und Snowboarder an der richtigen Technik feilen. Auf der Piste herrschte super Stimmung.

Nachdem in Jungholz der Schnee am Dreikönigstag noch auf sich warten ließ, startete die Skizunft des TSV Ertingen ihren alljährlichen Ski- und Snowboardkurs erst am 8. Januar. Die Anreise traten die Kursteilnehmer nicht wie gewohnt in Bussen an, sondern dieses Jahr als Selbstfahrer.

In den kleinen Kursgruppen schulten die Übungsleiter der Skizunft Ertingen die Teilnehmer. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, alle genossen die Tage bei zwar kalten und windigen Temperaturen, aber auch strahlendem Sonnenschein.

Voller Elan und Siegeswillen traten nach drei Kurstagen dann alle zum Abschlussrennen an, das alle Teilnehmer mit Bravour gemeistert hatten. Anders als gewohnt fand die Siegerehrung und der Abschluss dieses Mal in Jungholz vor Ort statt. Jeder Skilehrer und jede Skilehrerin überreichten den jeweiligen Kursteilnehmern die Urkunde mit einem gemeinsamen Gruppenbild. Für die ersten drei Gewinner jeder Gruppe gab es noch eine Medaille in Bronze, Silber oder Gold dazu. Nach der Verabschiedung durch den Vorsitzenden Michael Miller ging es für alle Teilnehmer mit dem Auto nach Hause.

Die Skizunft blickt voller Zuversicht dem anstehenden Snowboardkurs am 19. und 20. Februar entgegen, der wie geplant stattfinden soll.