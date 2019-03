Wie man mit den Fingern liest

Gerda Walter, Mesmerin der evangelischen Kirchengemeinde, hieß die Besucher zu etwas willkommen, das „es so noch nicht gab“, nämlich eine Veranstaltungsreihe, in der Menschen mit einem „Handicap“ vor einem Publikum über ihre Behinderung sprechen. Am Samstagabend wurde in Ertingen nun diese Reihe mit dem Thema „Leben mit Blindheit und Sehbehinderung“ eröffnet, wozu der aus Güglingen stammende Betroffene Dr. Eberhard Hahn einen spannenden Vortrag vorbereitet hatte.

Mit einer kleinen Einführung aus seinem eigenen Schicksal umriss der geburtsblind zur Welt gekommene Doktor der Mathematik zunächst seinen eigenen Werdegang. Nach zwei Jahren Grundschule in der Nähe von Reutlingen wechselte er mit acht Jahren über in die Nikolauspflege, einer Blindenschule in Stuttgart, danach besuchte er ein spezielles Gymnasium in Marburg, wo er auch das Abitur ablegte. In der Tübinger Universität schloss er anschließend im Fach Mathematik mit dem Staatsexamen ab und war dort in der Folge im Rechenzentrum der Computer-Datenverarbeitung bis zur Pensionierung tätig.

„Aber mir und meiner Frau wird durch diverse Ehrenämter nie langweilig“, betont Dr. Eberhard Hahn humorvoll, bevor er zu seinem Thema, der Blindenschrift, überleitet. Hierbei denkt man natürlich zunächst immer an den Franzosen Louis Braille und die nach ihm benannte Blindenschrift, die sich weltweit am besten durchsetzte. Louis Braille, am 4. Januar 1809 in der Nähe von Paris als Sohn eines Sattlermeisters geboren, hatte sich als Dreijähriger mit einem Messer in der Werkstatt seines Vaters schwer am Auge verletzt, worauf, so Dr. Hahn, das andere Auge ebenfalls nach und nach erkrankte: „Das ist leider häufig so.“ Zunächst besuchte der kleine Louis die normale Schule, bis die Familie den wissbegierigen Jungen mithilfe eines Stipendiums an die Internatsschule des Pariser Blindeninstituts wechseln ließ. „Dort unterrichtete der musisch und handwerklich hochbegabte Louis als 14-Jähriger bereits als Hilfslehrer und lernte sogar das Orgelspiel“, so Dr. Hahn.

Zu dieser Zeit wurde noch die Blindenschrift des hochgebildeten Franzosen Valentin Hauy verwendet, der bereits im Jahre 1784 in Paris die erste Blindenschule gegründet hatte: „Diese Schrift, mit der normale Buchstaben auf Papier geprägt wurden, so dass sie tastbar wurden, hatte aber auch große Nachteile“, erläutert Dr. Hahn. So wurden die mit dieser ersten sogenannten Reliefschrift gedruckten Bücher „Riesenwälzer“, auch konnte die Schrift nur sehr langsam und schwierig gelesen, aber von Blinden nicht geschrieben werden. Dies änderte sich erst, nachdem der Artilleriehauptmann Charles Barbier die Schule besuchte und dort eine von ihm entwickelte „Geheimschrift“ – die erste Punkteschrift – vorstellte, die die Soldaten auch bei Nacht lesen konnten.

Seit diesem Zeitpunkt tüftelte Braille ununterbrochen an dieser Zwölf-Punkte-Schrift herum und entwickelte daraus seine später berühmt gewordene Sechs-Punkte-Schrift. Die geniale Arbeit des jungen Schülers, der die Schrift im Jahre 1825 als 16-Jähriger erstmals offiziell vorstellt, wurde allerdings von seinen Lehrern nicht anerkannt. „Sie reagierten skeptisch bis ablehnend“, weiß Dr. Hahn, „und verboten ihm und Mitschülern die Verwendung dieser Schrift, weil die nur Blinde lesen konnten.“ Braille, der später als Lehrer in der Schule blieb und die Schrift ständig weiterentwickelte, starb bereits 1852 an Tuberkulose. Erst nach seinem Tode breitete sich die Schrift europaweit aus. Bis dahin führten Blinde ihr Leben in der Dunkelheit als Almosenempfänger und Bettler am Rande der Gesellschaft – „bis sie nach und nach lesen und arbeiten konnten“, so Eberhard Hahn.

Mithilfe eines Geräts mit sechs Glühbirnen zeigt er dann, wie das Sechs-Punkte-System funktioniert und was sich daraus – wie Schreibmaschine und Kurzschrift – entwickelt hat: „Durch diese segensreichen Erfindungen wurden Blinde arbeitsfähig, denn sie können ja, wie jede gute Sekretärin, blind schreiben!“ Außerdem gebe es im Computerzeitalter inzwischen natürlich noch viele weitere Methoden, um Informationen zu erlangen und weiterzugeben: „Mit der Spracherkennung im Smartphone kann man Texte diktieren und mit Hörbüchern kann man sich vorlesen lassen.“ Dennoch möchte Dr. Hahn, dessen Bibel 30 Bände umfasst, selbst nicht auf das Lesen verzichten. Wichtig aber ist vor allem – und das gilt für jede Art von Behinderung – sich mit dieser nicht zu verstecken: „Viele haben große Scheu davor, sich zu outen!“ Denn es gibt mittlerweile zahlreiche Hilfen und Hilfsmittel, wie auch den Blindenstock, den Dr. Hahn gleich selbst vorführt: „Er wird voll von der Krankenkasse bezahlt!“