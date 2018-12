Wenn Romeo und Julia nicht gestorben wären

In Binzwangen wird dieses Jahr bei den Theaterspielern unter der Regie von Eveline Reck wieder fleißig geprobt um das Stück „Es war die Lerche“ von Ephraim Kishon aufzuführen – eine tragische Komödie oder komische Tragödie über die Möglichkeit, dass Romeo und Julia doch nicht gestorben sind.

Romeo und Julia sind das wohl berühmteste Liebespaar der Welt. Was wäre wohl aus ihnen geworden, wären sie am Leben geblieben, fragte sich der israelische Erfolgsautor Ephraim Kishon und beantwortete die Frage mit einem Stück. Stellen Sie sich vor Julia wäre rechtzeitig erwacht und hätte Romeo an seinem Selbstmord gehindert. Ein wahres Happy-End? Wohl kaum.

30 Jahre später leben die beiden gemeinsam zurückgezogen in einer verkommenen Wohnung. Von der Glut ihrer einstigen Liebe und Leidenschaft ist nicht ein Funke übrig geblieben. Romeo (gespielt von Berthold Reck) und Julia (Anika Münst) öden sich nur noch an. Mordgelüste, Ignoranz und Streitereien bestimmen ihren Alltag. Pater Lorenzo muss als Julias Beichtvater herhalten und ihre einstige Amme (Sibylle Grom) dient Romeo als Frustrationsventil. Zu allem Überfluss müssen sie sich mit der missratenen 14-jährigen Tochter Lucretia (Leona Heinzelmann) herumschlagen. Erzürnt über den Lebenswandel seines größten Liebespaares steigt William Shakespeare (Luca Hinderhofer) aus dem Grab, um Romeo und Julia zur Vernunft zu bringen. Doch die halten ihren Schöpfer zum Narren ...

Das Stück wird musikalisch umrahmt von Matthias Vogel, Daniel Reck und Thomas Vögele.