Weitere 350 000 Euro für Schulsanierung

Die erfreulichste Mitteilung von Bürgermeister Jürgen Köhler in der letzten Gemeinderatssitzung betraf wieder einmal die anstehende Sanierung der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Der Verteilungsausschuss für den Ausgleichsstock hat der Gemeinde weitere 350 000 Euro an Investitionshilfe zugesprochen, so dass die Gesamtförderung aus verschiedenen Töpfen sich nun auf fast drei Millionen Euro erhöht hat.

„Somit haben wir mit einer Förderung von 2,984 Millionen Euro unser Ziel erreicht und es hat sich gelohnt, mit den Baumaßnahmen abzuwarten“, freute sich Bürgermeister Jürgen Köhler schon im Vorfeld. Jüngst habe der Verteilungsausschuss über die Anträge des laufenden Jahres beraten und dabei auch die Investitionsbeihilfe für Ertingen beschlossen. So sind die 350 000 Euro an bewilligten Mitteln für den zweiten Bauabschnitt, die Innensanierung mit Barrierefreiheit, vorgesehen. Mit den schon für den ersten Bauabschnitt genehmigten Mitteln in Höhe von 400 000 Euro, fließen somit 750 000 Euro aus dem Ausgleichsstock nach Ertingen.

Mit den 2,234 Millionen Euro Fördermitteln des Bundes, die aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stammen, und den nun genehmigten Mitteln aus dem Ausgleichsstock, stehen nun Fördermittel in Höhe von fast drei Millionen bereit. Dadurch muss aber auch der Baubeginn dieser fast zehn Millionen Euro teuren Baumaßnahme innerhalb eines Jahres nach Erteilung des Förderbescheids erfolgen.

Der Geldsegen wurde wohlwollend vom Gemeinderatsgremium zur Kenntnis genommen. „Irgendwie hängen wir aber in der Luft, was läuft wann und wie ab?“, wollte Max Miller von der Verwaltung wissen. Genauso der Stand beim Engel-Areal. Schon in der nächsten Gemeinderatssitzung, so Bürgermeister Köhler, stehe die Schulsanierung ganz oben auf der Tagesordnung. Ende Juli werde man sich wieder mit dem Engel-Areal im Gremium befassen, so Hauptamtsleiterin Anita Baur, und im Herbst hoffe man durch einen Satzungsbeschluss einen weiteren wichtigen Schritt gehen zu können.