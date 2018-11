„Klein, aber fein“ kann man den fünften Ertinger Weihnachtsmarkt „Für Freunde und deren Freunde“ in der Cafeteria der Seniorenwohnanlage bezeichnen, der am vergangene Sonntagnachmittag seine Pforten geöffnet hatte. Vor und im Café wurde feil geboten, was zur Verschönerung, zur Dekoration oder als Geschenk in die Weihnachtszeit passt. Dazu gab es Leckereien, die aus handwerklicher Produktion stammen. Das Vorbereitungsteam um Dorothee Mattheusser und Andrea Hofmann hatte alles dafür getan, dass der Weihnachtsmarkt bot, was Herz und Sinne verlangen.

Was vor und in der Cafeteria den Besuchern angeboten wurde, war hochwertige Ware, gebastelt, gemalt oder auch zum Verzehr hergestellt. Schon der Weg zur Weihnachtsausstellung war mit Lichtern ausgeleuchtet, große Engelsskulpturen, die auf alten Baumstämmen fußten, wiesen den Weg. Beim Eingang standen Holzarbeiten aus alten Balken. Daraus wurden Kerzen- und Schalenständer gefertigt oder Metallflammen auf die Hölzer aufgesetzt.

In der Cafeteria war zu bestaunen und zu kaufen, was gebastelt, gedrechselt, gemalt, gefilzt, gedruckt, gestrickt oder genäht worden war. Dazu gab es feine Gelees und selbsthergestellte Marmelade, Tees und sonstige Spezereien. Aus Holz gefertigte Sterne, Figuren, Kreuze und Schalen wurden angeboten. Auch geistliche Arrangements aus altem Wurzel- und Treibholz, diverse Literatur und Springerle wurden zum Kauf angeboten.

Der Besucheransturm war groß und es wurde auch entsprechend eingekauft. Der Erlös wird einem sozialen Zweck zugeführt. Man hofft, dass man dabei die 500-Euro-Marke knacken und damit die Afrika-Hilfe der Ertinger Kolpingsfamilie unterstützen kann. Wie sagte eine Ausstellerin an ihrem Stand: „Es macht Spaß hier zu verkaufen. Viel und vor allem nettes Publikum.“