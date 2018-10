Weiße Flecken sollen beseitigt werden

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Jürgen Köhler dem Gemeinderat einen kurzen Bericht über den angekündigten flächendeckenden Glasfaserausbau durch die Telekom. Einem Schreiben von Joachim Otto von Montag zufolge, sichert er den geplanten Breitbandausbau in der Gemeinde Ertingen im Jahr 2020 zu. Ein entsprechender Vertragsentwurf werde ausgearbeitet und soll noch diese Woche an das Rathaus Ertingen gehen.

Allerdings konnte Joachim Otto, Chef des Infrastrukturgebiets Südwest, keine Zusage für den Bereich Binzwangen geben. In dieser Angelegenheit wurde Bürgermeister Jürgen Köhler nochmals vorstellig, da es keine besseren Voraussetzungen als in Binzwangen gebe, um auch hier flächendeckend die Breitbandverkabelung durchzuführen. „Wir sind doch keine Bürger zweiter Klasse“, so Ortsvorsteher Wolfgang Gaber.

Unabhängig davon, wie es mit der Gigabit-Gemeinde Ertingen und der Telekom weitergeht, wird der Breitbandausbau in der Gemeinde mit dem Zweckverband Komm.Pak.Net weiter betrieben. Damit wolle man vor allem die „weißen Flecken“ im Gemeindegebiet beseitigen. Das Ingenieurbüro Geo Data hat dazu die notwendigen Informationen ausgearbeitet, damit sich Ertingen an der aktuellen Netzbetreiberausschreibung des Landkreises Biberach beteiligen kann. Vorgesehen ist dabei vor allem der Bereich „Gewerbegebiet Süd“ in Ertingen, der als unterversorgt gilt und somit eine Fachförderung in Aussicht gestellt werden kann, in die Netzförderung aufgenommen zu werden.

Patrick Burger vom Ingenieurbüro Geo Data stellte dem Gemeinderat zwei Erschließungsvarianten des Gewerbegebiets vor. Eine Trasse ginge von Norden her quer durch den ganzen Ort. Bei einem Anschluss von Süden her könnte die geplante Gastrassenführung, die von Marbach her kommt, mitbenutzt werden. Dieser Variante gab der Gemeinderat den Vorzug, vor allem auf Grund der Kostensituation. Sie ist auf jeden Fall billiger, als die Nordtrasse. Nach einer Bezuschussung bleiben aber an der Gemeinde rund 400 000 Euro hängen.

In der anschließenden Diskussion wurden Befürchtungen laut, ob man sich damit nicht Kunden der Telekom abwerbe, und wie die Telekom reagiere, wenn Ertingen zweigleisig fährt. Es gebe keine Überschneidung, da die Telekom kein Interesse an einem Breitbandausbau in einem Industriegebiet habe, so die Verwaltung. Wenn die Telekom ihre schriftliche Zusage für den Breitbandausbau gegeben habe, erwartet Max Miller auch die Unterstützung und Werbung der Gemeinde, damit die notwendigen 850 Anschlüsse gezeichnet werden. Uli Ocker hat dagegen keine Bedenken: „Wir bringen doch die notwendigen Anschlüsse von einem Drittel der Ertinger Bürger zusammen, es ist doch kostenlos.“