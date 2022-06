Wechsel an der Vereinsspitze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Eintracht Ertingen gaben der Vorsitzende Erwin Fensterle und die zweite Vorsitzende Elisabeth Rauscher ihre Ämter nach 22 Jahren, Schriftführer Herbert Sorg nach 34 Jahren in jüngere Hände. Mit einem Lied gedachte man der Verstorbenen Hildegard Menzel, die 15 Jahre im Chor mitsang.

Schriftführer Herbert Sorg verlas das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2020, das einstimmig angenommen wurde. Im Gesangverein singen derzeit 11 Sängerinnen und Sänger, im Chor InTakt 33 Sängerinnen. 38 passive Mitglieder unterstützen in dankenswerter Weise unseren Verein. Schriftführer Herbert Sorg berichtete in seinem letzten Bericht von verschiedenen Veranstaltungen wie Fortbildung und vereinsinternen Zusammenkünften. Kassiererin Melanie Buck legte in verständlicher Form ihren Kassenbericht vor und berichtete zur Freude aller von einer positiven Kassenlage. Die Kassenprüferinnen Waltraud Fluhr und Siglinde Schatz stellten bei ihrer Prüfung keine Mängel fest, alles war übersichtlich und die entsprechenden Belege vorhanden.

Chorleiter Bernd Geisler sollte an diesem Abend nach 20 Jahren Dirigententätigkeit in gebührender Weise verabschiedet werden, konnte aber an dieser Veranstaltung leider nicht teilnehmen. Chorleiterin Carolin Lutz berichtete über 24 Proben und 14 Auftritte in kleinen Besetzungen. Neben festen Terminen mit Auftritten 2022 verkündete sie zur Freude aller den zweiten Konzerttermin am 22. April 2023.

Der stellvertretende Bürgermeister Uli Ocker dankte für die Einladung, überbrachte die Grüße des verhinderten Bürgermeisters Jürgen Köhler und bescheinigte dem Verein eine gute, von Erfolg geprägte Zukunft. Er nahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor, die von den Anwesenden einstimmig erteilt wurde. In einer offenen Abstimmung leitete Uli Ocker die anstehenden Wahlen. Sandra Höninger wurde zur ersten Vorsitzenden gewählt, Melanie Fensterle zur zweiten Vorsitzenden. Carolin Höninger wurde als Schriftführerin gewählt. Den neuen Ausschuss bilden Julia Lehn, Nadine Huber, Stefanie Schulz, Britta Mahlenbrei, Erwin Fensterle und Herbert Sorg. In seinem Schlusswort bedankte sich Erwin Fensterle bei allen, denen der Gesangverein Eintracht Ertingen am Herzen liegt, besonders bei den neu gewählten Nachfolgern für die Bereitschaft, den Verein weiter zu führen und wünschte ihnen eine glückliche Hand.