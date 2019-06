„We are one – we are Europe!“ ist der Titel, unter dem sich 16 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen und deren spanischer Partnerschule aus Cádiz kreativ mit dem Thema Europa auseinandergesetzt haben. Während des zweiwöchigen Schüleraustausches, der eine Woche in Spanien und eine Woche in Deutschland stattfand, wurde gemeinsam ein bilinguales Projekt durchgeführt.

Dabei gestalteten die jungen Europäer gemeinsam 16 Stühle, auf denen sie zeigen sollten, was für sie Europa bedeutet und welche Gefühle sie damit verbinden. „Das Ergebnis übertrifft unsere Erwartungen. Hinter den Schülerinnen und Schülern stecken nicht nur echte Europäer, sondern auch echte Künstler“, so die Kunstlehrerin Margrit Blessing. Mit dem Projektergebnis wurde der Freiraum zwischen den neu installierten Schulcontainern, die während der Renovierungsmaßnahmen des Schulgebäudes als Klassenräume dienen, als Ausstellungsfläche genutzt.

Die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Spanien konnten mit diesem Kunstprojekt zeigen, dass durch gemeinsames internationales Handeln etwas Außergewöhnliches entstehen kann, das noch lange nach dem Schüleraustausch die gesamte Schulgemeinschaft als Anschauungsobjekt erfreuen wird. Da die spanischen Schülerinnen und Schüler kein Deutsch lernen, waren die Schülerinnen und Schüler der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule stets gefordert, ihre erworbenen spanischen und englischen Sprachkenntnisse in die Tat umzusetzen. Dass dies klappte, zeigen nicht nur das künstlerische Ergebnis, sondern auch die geschlossenen Freundschaften.