Wanderung über die Wacholderhöhe

Aus der Serie der Premiumwanderwege bietet die Ortsgruppe Ertingen im Schwäbischen Albverein am Sonntag, 16. Oktober, den „Traufgang Wacholderhöhe“ zur Mitwanderung an. Auf abwechslungsreichem Untergrund bietet die etwa neun Kilometer lange Wanderstrecke neben sagenhaften Wacholderheiden traumhafte An- und Einblicke auf die Höhe um Tailfingen. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. Die Abschlusseinkehr ist in der Waldgaststätte „Schönhaldenfelsen“ vorgesehen. Treffpunkt ist bis 13 Uhr bei der ehemaligen Ertinger Bank zur gemeinsamen Fahrt zum Wanderstart bei Bitz.