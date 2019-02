Wölpert erweitert in Ertingen

Die Firma Wölpert investiert in den Standort Ertingen. Unter anderem wird dort eine neue Halle erstellt und die Lagerfläche um 10 000 Quadratmeter erweitert. Die gesamte Maßnahme wird bei laufendem Betrieb vorgenommen und voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Ein Zuerwerb an Grundstücksfläche von der Gemeinde habe die Erweiterung möglich gemacht, erklärt Niederlassungsleiter Christoph Walter. Die Entscheidung sei bereits 2016 gefallen. Mittlerweile sei alles vorbereitet für den Neubau: „In zwei Wochen geht es los.“ 2000 Quadratmeter Fläche wird die künftige Lagerhalle bieten. Im Sommer, sobald der Neubau steht, soll der Altbau abgerissen werden und einem Außenlager Platz machen. „Es wird das ganze Jahr gebaut werden“, kündigt Walter an. Das komplette Projekt, einschließlich Außenbereich, werde zum Jahresende abgeschlossen sein.

Walter betont, dass trotzdem zu keinem Zeitpunkt geschlossen sei: „Das volle Sortiment ist ständig verfügbar.“ Die Ertinger Niederlassung habe Zugriff auf das Zentrallager in Neu-Ulm und weitere 17 unternehmenseigene Lager und werde per Nachtverkehr beliefert: „Alles, was nicht da ist, haben wir in 24 Stunden.“ Das Famlienunternehmen mit Stammsitz in Neu-Ulm betreibt 18 Niederlassungen zwischen Ostalb und Bodensee mit insgesamt rund 600 Mitarbeitern. Wichtig für die Firma Wölpert: Jede Niederlassung zahlt ihre Gewerbesteuer vor Ort.

In Ertingen hat Wölpert die frühere Firma Fischer im März 2008 übernommen und beschäftigt derzeit 42 Mitarbeiter. Wir würden gerne weitere Arbeitsplätze schaffen“, versichert der Niederlassungsleiter. Das gestalte sich angesichts des Fachkräftemangels aber schwierig. Nicht zuletzt deshalb bildet Wölpert auch aus. Derzeit sind es acht Auszubildende in den Bereichen Groß- und Außenhandelskaufleute sowie Fachlageristen.

Der „klassische“ Baustoffhändler verstehe sich als Generalist: „Hier gibt es alles, um ein Haus zu bauen“, sagt Walter, „alles vom Kanalisationsrohr bis zum Dach.“ Dabei nehme die Nachfrage an ökologischen Baustoffen wie Holzfaser und Zellulose zu. Die Kunden sind vor allem Bauunternehmen, Tief- und Straßenbauer, Fliesenleger, Stuckateure – sowie Kommunen, die von Wölpert mit Streusalz beliefert werden, aber auch private Bauherren. Drei Außendienstmitarbeiter sind vor Ort beratend tätig. Der Standort Ertingen verfügt zur Anlieferung über einen Fuhrpark von vier Lastwagen, zwei davon mit Kran, einen mit Geländestapler und einen mit Hebebühne.

Neben dem Baustoffhandel ist auch der Fachmarkt auf 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche schon wieder eröffnet. Das Sortiment werde zwar schmaler, dafür aber bei gleicher Ausstellungsfläche tiefer. „Aus dem Baumarkt wird ein Fachhandel“, beschreibt Walter das Konzept. Dekoartikel finden sich nicht mehr im Sortiment, dafür sei Wölpert bei den Kernkompetenzen besser aufgestellt: qualitativ höherwertiges Werkzeug und Maschinen namhafter Hersteller für den Profi und den ambitionierten Heimwerker. Die neue große Fliesenausstellung erstreckt sich über 500 Quadratmeter. Ebenfalls neu sind ein Kleidershop mit Arbeitskleidung sowie die Farbenabteilung für den Innen- und Außenanstrich.