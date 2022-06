Vorstandswechsel beim TSV Ertingen 1864

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Mitgliederversammlung des TSV Ertingen 1864 e.V. konnte die erste Vorsitzende Karin Frick im voll besetzten Saal zahlreiche Mitglieder begrüßen, darunter Herr Bürgermeister Köhler, die Ehrengäste und die Ehrenmitglieder des Vereins.

Das Thema „Ehrungen“ stand unter Top 3 im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung.

Geehrt wurden die Ehrenmitglieder Gerhard Wahl für 30 Jahre in der Skizunft, Friedrich Maier für 40 Jahre in der Abteilung Judo und Josef Möhrle für 60 Jahre in der Abteilung Tischtennis.

Zu den Berichten aus den Abteilungen erwähnte die 1. Vorsitzende stolz, dass sich die einzelnen Abteilungen eigenverantwortlich organisieren und engagieren. Hierzu sprach sie allen ehrenamtlichen Helfer und den Mitgliedern, die trotz der Corona-Auflagen den Sport möglich gemacht haben, ihren Dank und ihre Anerkennung aus.

Anschließend folgten die ausführlichen Jahresberichte der Abteilungen, begleitet mit einer gelungenen Bilderpräsentation.

Susanne Münch, Kassiererin der Finanzen stellte ihren Kassenbericht des TSV Ertingen vor. In einer detaillierten Präsentation wurde beeindruckend das finanziell erfolgreiche Jahr dargestellt. Kassenprüfer Dietmar Blersch bestätigte eine einwandfreie, korrekte und sehr gewissenhafte Arbeit und sprach seinen Respekt vor dieser Verantwortung aus.

In Vertretung für den abwesenden Kassier Jürgen Ströhle stellte Susanne Münch eine gekonnt aufgestellte Mitgliederentwicklung vor.

In seinem Grußwort ging Herr Bürgermeister Köhler auf die exzellente Arbeit im Verein ein. Er dankte allen für ihr ehrenamtliches Engagement und erteilte mit großem Lob die Entlastung. Daraufhin übernahm er die anstehenden Wahlen.

Die Stelle zum 1. und 2. Vorsitzenden musste neu besetzt werden. Karin Frick und Bernhard Götz, die beide je 14 Jahre in ihrem Amt vorbildlich tätig waren, stellen ihren Posten zur Verfügung. Als neuer 1. Vorsitzender wurden Daniel Widmann für 1 Jahr und Dominik Schärmer als 2. Vorsitzender für 2 Jahre in ihr neues Amt gewählt.

Susanne Münch – Kassiererin, Susanne Funk-Hild – Schriftführerin, Manfred Buck – Beisitzer und Stefan Traub – Kassenprüfer stellten sich weiterhin zur Verfügung. Als neue Beisitzerin wurde Karin Frick für 1 Jahr gewählt. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!

Im Schlusswort bedankte sich der neue 1. Vorsitzender für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.