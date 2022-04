Vorsitzender Hubert Buck geht „auf die 40 zu“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Reservistenkameradschaft Ertingen, mit 170 Aktiven eine der mitgliederstärksten Vereinigungen im süddeutschen Raum, hielt im Schützenheim Rückblick auf durchwachsene Jahre, was auch der Corona-Pandemie geschuldet war. Die zahlreichen Teilnehmer an der Versammlung wählten nach 36 Dienstjahren Hubert Buck für weitere vier Jahre an die Spitze der Kameradschaft.

Das Jahr 2019 war noch ausgefüllt mit zahlreichen Aktivitäten, wie man es in der Reservistenkameradschaft gewohnt ist. Verschiedene Schießen, Märsche, Truppenbesuche und vor allem der weitum bekannte Infanterietag gehörten zum Jahresablauf. Nach dem Schießen um den Donau-Schussenpokal und dem Neujahrsschießen konnte noch ein Reservisten-Kameradschaftsabend abgehalten werden. Das war es dann auch schon im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr spürte man, dass sich die ehemaligen Soldatinnen und Soldaten nach einem Zusammensein untereinander sehnten. Vorsitzender Hubert Buck lud dann zum Reservistenabend zu sich nach Hause sein. Hierbei wurde auch eine Sammelaktion mit einem stolzen Ergebnis für die Flutopfer im Ahrntal durchgeführt. Kurz bevor dann die Corona-Zahlen wieder ansteigen, hat General Peter Nagel die Ertinger Reservisten zu einem Truppenbesuch ins Gefechtszentrum in die Altmark eingeladen.

Bei der Hauptversammlung standen auch die Neuwahlen auf dem Programm. Als Wahlleiter fungierte einmal mehr der ehemalige Bürgermeister von Ertingen und Riedlingen Hans Petermann. So sieht das Vorstandsteam in den kommenden vier Jahren aus: Erster Vorsitzender Hubert Buck, 1. Stellvertreter Stephan Jäggle, 2. Stellvertreter Frank Deiß. Kassier Ulrich Mischke und Schriftührer Joachim Wiedergrün. Ausschussmitglieder: Matthias Emhardt, Thomas Fensterle, Alexander Möhrle, Hermann Schmid. Revisor Albert Deutsch. Zu Kreisdelegierten wurden gewählt: Helmut Beller, Horst Niedermüller und Peter Waldmann. Nach 39 Jahren Ausschusstätigkeit ging Hermann Fensterle in den Vereins-Ruhestand. In vielen Jahren hat er als Zeltmeister, Filmer und Fotograf und besonders beim Schießwesen besonderes Engagement gezeigt.

Nachdem nun seit zwei Jahren kein Infanterietag in Ertingen mehr durchgeführt werden konnte, wird am 18. Juni ein sportlich-militärischer Wettkampf stattfinden. Hierzu sind bereits Anmeldungen von Kameradschaften fast aus dem ganzen Bundesgebiet eingegangen.