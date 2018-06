Um die 1500 Besucher werden zum Open Air am Freitag, 29. Juni, erwartet. Damit ist es die größte jährliche Veranstaltung in dem rund 800 Einwohner zählenden Ort. In 30 Jahren Festivalgeschichte hat es sich aus einem kleinen Konzert mit einer Band zu einem Großereignis entwickelt.

Mit der Band Starlight nahm die Festivalhistorie 1989 ihren Anfang, damals noch bei der neu gebauten Mehrzweckhalle. Seit 1990 findet das Festival mitten im Ort auf dem Festplatz zwischen Rathaus und Binsenberghalle statt. Nach wie vor wird die Veranstaltung ehrenamtlich von den Jugendlichen der Katholischen Landjugendbewegung gestemmt. Das ermöglicht auch den nach wie vor günstigen Ticketpreis von sieben Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Dafür bekommt man von 19 bis 3 Uhr ein Konzerterlebnis mit vier Bands. Viele Stammgäste schätzen die persönliche, fast schon familiäre Atmosphäre. Nach wie vor ist das Binzwanger Open Air noch ein Geheimtipp unter Festivalfans.

Weekend ist der Hauptact

Im Line-Up finden sich neben Szene-Größen, die auch bei großen Festivals auftreten, auch regionale Newcomer. Dabei wird auch auf Abwechslung geachtet; das musikalische Spektrum reicht von Ska über Reggae bis Punkrock. Headliner ist in diesem Jahr Weekend. Dahinter steckt der deutsche Raper und Wahl-Stuttgarter Christoph Wiegand, der durch seine Siege beim Videobattleturnier 2011 und der Splash-Edition 2012 bekannt wurde. Nach zwei Jahren Albumabstinenz wird er in Binzwangen seine neueste Produktion „Keiner ist gestorben“ präsentieren. Gegen den Zeitgeist lässt er es in Boombap-Rhythmik gehörig scheppern, ohne Retro-Gelüste zu bedienen. Co-Headliner in Binzwangen ist Irepathie, im Jahr 2000 von den beiden Brüdern Professa und Syrix gegründet und mittlerweile als Österreichs bester Reggae-Export gehandelt. Sie wagen den Spagat zwischen zeitgenössischer Popularmusik und szenigen Offbeats. Die fünfköpfige Band Mischa ist eine regionale Band mit kräftiger, rauer Stimme, gepaart mit ehrlichen deutschen Texten. Ihre Lyrics sind persönlich, tiefgründig und geprägt durch Liebeskummer, Hass, Heimat und Enttäuschung. Gegründet wurde die Band 2016 in Biberach. Die 2015 gegründete Band Grup Huub aus Kirchheim unter Teck konnte bereits mehrere Bandcontests für sich entscheiden. In der Besetzung Schlagzeug, Gitarre, Bass, Percussion, Trompete und Posaune bieten sie einen vor allem tanzbaren Mix.