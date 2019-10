Von Polka bis Spider Murphy

Zu seiner Hitparade am Samstag, 26. Oktober, lädt der Musikverein Ertingen in die Ertinger Kulturhalle ein. Beginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung ab 19 Uhr. Karten an der Abendkasse.

Die Lachmuskeln dürften ordentlich strapaziert werden, denn neben der „Hitparade der Blasmusik“ wird auch Uli Ocker mit seinen Späßen zu einem unterhaltsamen Abend beitragen. Nachdem 2018 die Jubiläums-Hitparade der vergangenen zehn Jahre präsentiert wurde, steht in diesem Jahr der „Neustart“ dieser beliebten Veranstaltung an. Der MV Ertingen spielt acht Titel, aus denen das Publikum dann, nach einem Schenlldurchwahl, den Siegertitel wählen darf.

Eröffnet wird das Weinfest mit der Hitparadenfanfare und danach geht es sofort los mit der Startnummer 1, der Polka „Späte Liebe“ von Ernst Mosch. Als Startnummer 2 präsentiert der MV Ertingen den Evergreen „Queens Greatest Hits“, der alle Titel vereint, die Freddie Mercury und Queen so unsterblich gemacht haben. „Mis Muchachas“ als Startnummer 3 heißt übersetzt „Unsere Mädels“ und wird von den drei weiblichen Mitgliedern des Trompeten- und Flügelhorn-Registers präsentiert. Mit der Startnummer 4 geht das legendäre „Tico-Tico“ an den Start. Man darf gespannt sein. „Échame la Culpa“ wird als fünfter Beitrag ins Rennen gehen. Ein weiteres Highlight wird der Kultsong „Ich hab so Herzklopfen“ der Spider Murphy Gang sein. Vorgetragen von einem Blechbläser-Quartett aus den Reihen des Musikvereins am Multifon des Musikhauses Lange. Als vorletzter Programmpunkt hält Andreas Gabalier Einzug in die Kulturhalle. Mit dem Erfolgstitel „Hulapalu“ entpuppt sich ein neuerliches Gesangstalent des Musikvereins Ertingen. Als achter und letzter Titel der Hitparade 2019 stellt der MV einen aktuellen Titel der Fäaschdbänkler vor: „Ein Leben lang“. Natürlich geht’s auch hier um die schönste Nebensache der Welt: um die Musik.

Drei Preise warten auf Gewinner

Bei so viel musikalischer Vielfalt hat der Zuhörer nach dem schon legendären Schnelldurchlauf die Qual der Wahl. Alle, die sich an der Wahl des Siegertitels beteiligen, haben die Chance, einen der drei Gewinne zu ergattern.

Aber auch die Geselligkeit soll an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Nach dem Programm des Musikvereins gibt es dann noch Tanzmusik mit DJ Beats und der Barbetrieb wird eröffnet.

Am Sonntag beginnt das Weinfest dann ab 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Moosheim-Tissen, am Nachmittag gibt es musikalische Unterhaltung mit dem Vororchester sowie der Jugendkapelle Ertingen. Auch die Bläserklasse und der Schulchor der Michel-Buck Schule werden ihr musikalisches Können unter Beweis stellen. Mit Kaffee und Kuchen klingt das Weinfest dann am Sonntag aus.