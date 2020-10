Von der küssenden Sau zum Rusenschloss

Die Ortsgruppe Ertingen im Schwäbischen Albverein unternimmt am Sonntag, 18. Oktober, ihre letzte Ganztageswanderung im Wanderjahr 2020. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der Parkplatz bei der Kultur- und Sporthalle in Ertingen. Nach kurzer Einweisung durch Wanderführer Max Miller wird der Wanderstart in Blaubeuren angefahren. Die etwas anspruchsvolle, zirka 14 Kilometer lange Wanderung führt rund um Blaubeuren herum und bietet mit der „küssenden Sau“, dem Blau- und Knoblauchfelsen sowie dem Rusenschloss beeindruckende Aussichtspunkte, die für die zu bewältigenden insgesamt 300 Höhenmeter entschädigen. Gutes Schuhwerk für die Trittsicherheit und ein Rucksackvesper für die Wanderrast sollten die Teilnehmer mitbringen. Coronabedingt ist zudem ein Mund-Nasen-Schutz mitzuführen und die Teilnahme an der Wanderung bei Karl Rothmund telefonisch unter 07371/5591 oder für Gruppenmitglieder per WhatsApp anzumelden. Wer Erkältungs-symptome zeigt oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu Corona-positiv getesteten Personen hatte, kann nicht an der Tour teilnehmen. Die Abschlusseinkehr ist im Gasthaus Eck in Binzwangen vorgesehen. Wanderbegeisterte Leser, die diese Tour anspricht, seien willkommen, so der Verein, und herzlich zum mitwandern eingeladen. Sollte es regnen, wird nicht gewandert.