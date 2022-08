Volleyballer schaffen Aufstieg in die Bezirksliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der aktiven Herrenmannschaft des TSV Ertingen im Volleyball ist der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. Als Spielgemeinschaft mit dem TSV Bad Saulgau formierten sich die Herren zu einer guten Truppe und konnten eine nahezu perfekte Saison spielen. Bei 16 Spielen wurden 15 Spiele gegen die Gegner in der A-Klasse Süd gewonnen. Dadurch konnten sich die Herren souverän die Meisterschaft sichern und spielen somit nächste Saison in der Bezirksliga Süd.

Die Mixed-Mannschaft (es müssen ständig mindestens zwei Frauen auf dem Feld sein) konnte ebenfalls eine erfolgreiche Saison absolvieren. Sie erreichte den dritten Platz von sieben Mannschaften in ihrer Staffel. Von zwölf Spielen konnten sieben Spiele gewonnen werden.

Auch im Jugendbereich sind die Spieler/-innen ab etwa 13 Jahren eifrig und motiviert dabei. Hier werden allerdings noch dringend Spieler-/innen gesucht, damit eine Mannschaft angemeldet werden kann.

In der Abteilungsversammlung der Abteilung Volleyball des TSV Ertingen wurde dann offiziell eine Spielgemeinschaft für den Mixed- sowie für den Jugendbereich zwischen den Vereinen TSV Ertingen, SV Binzwangen und SV Langenenslingen geschlossen. Ziel ist es, für die Spieler-/innen ab etwa dem 13. Lebensjahr (Alter nach oben unbegrenzt) egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder langjähriger Spieler, unabhängig vom Spielniveau, eine passende Trainingsgruppe anbieten zu können. In allen Bereichen sind neue Spieler-/innen herzlich willkommen. Auch Trainer-/innen sind herzlich willkommen.

Für die neue Saison, die ab Oktober 2022 beginnt, sind die aktive Herrenmannschaft in der Bezirksliga sowie die Mixed-Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet.

Wer Interesse hat kann sich bei Tobias Unterricker oder Christoph Schmid unter der Mail Adresse u.tobias@web.de oder chris.schmid89@web.de melden, um am Training teilzunehmen oder näheres zum Training zu erfahren.