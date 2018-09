Vollausbau der Kreisstraße in zwei Jahren vorgesehen

Die Kreisstraße von Ertingen nach Marbach weist erhebliche Schäden auf – nicht zuletzt auch durch die monatelange Sperrung der Bundesstraße von Bad Saulgau nach Herbertingen. In der Zeit wurde der gesamte Verkehr über die Gemeinde Marbach Richtung Ertingen und Sigmaringen umgeleitet. Im Juli ist deshalb Bürgermeister Jürgen Köhler beim Landratsamt Biberach vorstellig geworden. Inzwischen wurden die Arbeiten zur Belagssanierung auf dieser Strecke im Bereich des Landkreises Biberach aufgenommen.

Der Zustand auf diesem Streckenabschnitt mit erheblichen Schadstellen, Spurrinnen und sich ablösenden Fahrbahnrändern ist beim zuständigen Straßenamt im Landratsamt Biberach wohl bekannt. Auf der ganzen Strecke ist aber kreisübergreifend eine Sanierung geplant, zusammen mit dem Nachbarkreis Sigmaringen. In dieser Angelegenheit seien die Abstimmungen schon weit fortgeschritten, so die Amtsleiterin Tanja Weber. Ein kreisübergreifendes Schadensgutachten sei bereits in Auftrag gegeben, und die Tragfähigkeitsmessungen werden nach derzeitigem Stand im September durchgeführt, teilt das Straßenamt Biberach mit. Im Zuge dieser Straßeninstandsetzung sollen auch Amphibienschutzmaßnahmen umgesetzt werden, was angesichts der angrenzenden Schwarzachtalseen auch sinnvoll sei.

Dass die Maßnahme nicht billig wird, ist dem Ertinger Bürgermeister Köhler bewusst, aber das Straßenamt geht davon aus, dass etwa in zwei Jahren der Vollausbau durchgeführt werden kann. Bis diese grundhafte Belagssanierung zur Ausführung kommt, werden nun die auffälligsten Senken und Spurrinnen repariert, was eine Verbesserung der derzeitigen Befahrbarkeit zur Folge hat.