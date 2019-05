Vikarin Julia Kaiser: Mutig und echt sein

„Ostern liegt hinter uns und wirkt aber noch nach: Neues ist gewachsen, Altes ist vergessen“, so Dekan Helger Koepff bei seinem Willkommensgruß am Sonntag im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen. Daher sei es ein besonderer Sonntag, an dem man Vikarin Julia Kaiser bei der evangelischen Kirchengemeinde Ertingen als Pfarrerin willkommen heißen könne. „Das ist was Neues, daher seien Sie uns herzlich willkommen“, begrüßte er die Vikarin in den Reihen der Gottesdienstbesucher.

In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte Dekan Koepf die Weisheit. „Oft führen wir uns auf, als hätten wir sie mit Löffeln gefressen, dabei ist sie uns weit voraus und gehört niemandem.“ Aus der Weisheit lasse sich viel ableiten, dabei müsse man mit der Leichtigkeit der Weisheit umgehen, denn sie habe Lust auf uns Menschenkindern. Sie vermittle auch die Fähigkeit, über die eigenen Eigenheiten zu schmunzeln. „Das brauchen wir, nicht die Verbissenheit“, so der Dekan. Die spielerische Weisheit spiele sich auch zwischen Gott und der Welt ab. „Aber ist die Aufgabe der Pfarrerin ein Spiel?“, stellte er die Frage. Weisheit biete spielerische Leichtigkeit und für uns Menschen ungeahnte Möglichkeiten, dabei sei sie ganz nah an uns Christen. „Ich wünsche Ihnen viel Weisheit, so werden Sie allem begegnen können mit Licht und Schatten“, war der Wunsch an die neue Pfarrerin Julia Kaiser.

Sie habe lange überlegt, wie sie sich in der neuen Gemeinde vorstellt, so die Vikarin. Das demonstrierte sie dann bildlich anhand einer Tasse. Sie sei gefüllt mit vielen Talenten, die sie mitbekommen habe, mit ihren vier Kindern, mit gutem Essen, mit all den Dingen, die ihr Spaß machen. Doch es sei nicht die perfekte Tasse mit perfektem Leben darin. „Ich will authentisch sein, echt sein und dazu gehören auch Brüche“, die sie erlebt habe, so die Vikarin. „Im katholischen Elternhaus aufgewachsen, stellte sich für mich die Frage: Wo geht’s hin?“ Da habe ihr die evangelische Kirche die Pforten geöffnet, da hier die Bibel als Grundlage diene. Ein weiterer Bruch folgte nach einem Aufenthalt in Kamerun, wo sie sich danach bei ihrem Studium die Frage gestellt habe: „Will ich wirklich evangelisch werden?“ So blieb der Bruch mit der katholischen Kirche nicht aus. Doch dieser Bruch führte sie auch zum Aufbruch – „denn wir haben doch den gleichen Gott“. Nach wie vor stellte sie sich dann die Frage: „Was will ich, aber Gott meinte es gut mit mir beim großen Hinterfragen“, so Julia Kaiser. Auch ihre Ehe scheiterte. „Doch ich kann hier gut stehen und meine vier Kinder bringen viel Leben in mein Leben.“ Der letzte große Umbruch und Aufbruch sei nun in Ertingen geplant, wo sie mit vielen Zielen angereist sei, um neu aufzubrechen. „Seien Sie mutig und echt. Ich freue mich auf die Zeit mit Ihnen“, appellierte sie an die evangelischen Christen.

Für Silke Renz vom Pfarrgemeinderat war es etwas Besonderes, gerade am Muttertag die neue Pfarrerin begrüßen zu dürfen. Sie wünschte sich, dass Julia Kaiser in Ertingen eine neue Heimat findet: „Wir sind glücklich, einen direkten Ansprechpartner zu haben.“ Es erwarte die neue Pfarrerin eine Vielfalt an Aufgaben und man sei gespannt auf sie, denn ihr Schwerpunkt liege ja in der Kinder-, Familien.- und Jugendarbeit und auch die Ökumene liege Julia Kaiser sehr am Herzen. „Wir alle werden Sie mit bester Kraft unterstützen“, versprach Silke Renz. Eine Dauer-Parkplatzkarte für die Schwarzachtalseen und ein Riedlinger Memory-Spiel sollten ihr und der ganzen Familie das Eingewöhnen in der neuen Pfarrgemeinde etwas leichter machen.