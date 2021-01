Vier weitere Buchten für Wohnmobile

Zwölf weitere Stellplätze für Wohnmobile sollen an den Schwarzachtalseen eingerichtet werden. Mit diesem Vorhaben hat sich der Umwelt- und Bauausschuss des Ertinger Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Diese Plätze in vier Buchten schließen sich an die im vergangenen Jahr geschaffenen Wohnmobilstellplätze an der Uferpromenade an. Der Grund für den weiteren Ausbau von solchen Standflächen ist die große Nachfrage der Wohnmobilisten, die Plätze direkt am Ufer schätzen, was auch an den Benutzerzahlen im vergangenen Jahr abzulesen ist. Durch diese Maßnahme gehen an der geplanten Stelle etwa 25 Pkw-Stellplätze verloren. Dies ist laut Verwaltung zu verkraften, da trotzdem noch genügend Parkraum zur Verfügung stehe und auch der ehemalige Standort für Wohnmobile am westlichen Rand der Anlage mitbenutzt werden kann.