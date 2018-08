Vier Sterne für die Firma Lock

Unternehmen, die nachhaltig erfolgreich sein wollen, müssen sich kontinuierlich auf den Prüfstand stellen, ihre Organisationstruktur hinterfragen und mit anderen vergleichen. Überbetriebliche Managementsysteme für Unternehmensqualität – wie das EFQM Excellence Modell – geben einen hilfreichen Rahmen vor. Lock Antriebstechnik orientiert sich seit Jahren an diesem Excellence Modell und stellte sich 2018 erstmals dem Bewertungsverfahren „Recognised for Excellence“ – mit großem Erfolg: Auf Anhieb wurde das Unternehmen mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet.

Der Hersteller elektrischer Antriebe aus Ertingen agiert in unterschiedlichen Nischenmärkten mit speziellen Anforderungen. Dies erfordere Flexibilität in Prozessen, Variabilität im Produktportfolio und qualifizierte, leistungsbereite Mitarbeiter, teilt das Untermnehmen mit. Zugleich gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Lock Antriebstechnik startete1999 einen Strategie-Entwicklungsprozess, um sich kontinuierlich zu verbessern. Mit einer Liefertermintreue von 99 Prozent und einer Kundenzufriedenheit von 96,5 Prozent stellten sich im Jahr 2014 erste messbare Erfolge ein.

Für Lock Antriebstechnik war das ein Ansporn, weiter nach Schwachstellen und neuen Impulsen für Verbesserungen zu suchen. Aufschluss sollte eine regelmäßige objektive Beurteilung des Managementsystems auf Basis von vorgegebenen Normen und Modellen geben. So orientierten sich die Verantwortlichen bei der Weiterentwicklung ihres Unternehmens seit Anfang 2017 am Excellence Modell und entschlossen sich dazu, im Jahr 2018 das vom EFQM angebotene Bewertungsverfahren „Recognized for Excellence“ zu durchlaufen. Die Anerkennung für Excellence wird in den Stufen 3, 4 und 5 Sterne vergeben. Sie erfordert eine umfangreiche Selbstbewertung und eine Datenerhebung durch erfahrene Assessoren vor Ort.

Lock erreichte 400 Punkte und damit die Auszeichnung „Recognized for Excellence 4 Star“. Geschäftsführer Frank Lock ist damit sehr zufrieden: „Ein solcher Erfolg gleich im ersten Anlauf – das macht uns stolz. Das Ergebnis zeigt uns aber auch weitere Entwicklungspotenziale auf, die wir hoch motiviert angehen.“