Vier Kinder feiern Erstkommunion in Erisdorf

Endlich war es so weit. Vergangenen Samstag feierten die vier Erstkommunionkinder unserer Gemeinde ihren wichtigen Tag – ihre Erstkommunion. Auf diese hatten sie sich in ihrer Gruppe seit November letzten Jahres vorbereitet. Eltern hatten sich bereit erklärt, unter Leitung von Gemeindereferentin Andrea Hoffmann, ihre Kinder auf dieses Sakrament vorzubereiten. Pfarrer Michael Stork feierte mit den Kindern ihren Erstkommuniongottesdienst zum Thema: „Heute noch muss ich in deinem Haus zu Gast sein“. Der Musikverein holte die Kinder wieder ab und begleitete sie zur Kirche und spielte auch nach dem Gottesdienst noch ein Ständchen. Foto: Michael Briem/privat