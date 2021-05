Vier Kinder aus Binzwangen feiern Erstkommunion

Bei wunderschönen Wetter haben vier Kinder aus Binzwangen am Samstag ihre erste heilige Kommunion im Freien bei der Kirche gefeiert.

Zusammen mit ihren Familien hörten sie das Evangelium von Petrus, der versuchte, über das Wasser des Sees Genezarth zu Jesus zu gehen. Jesus musste ihn retten. „Fürchte dich nicht, ich bin da!“, so Jesu Worte an Petrus und somit auch an die Feiernden der Erstkommunion. Pfarrer Michael Stork entfaltete diesen Satz und deute ihn auf das Leben der Kinder.

Mit großem Ernst und großer Freude empfingen die Kinder den Leib des Herrn und feierten nach Segen und Dankesworten mit ihrer Familie daheim. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch die Schola des Kirchenchors unter der Leitung von Elisabeth Butscher-Reck gestaltet. Gemeindereferentin Andrea Hoffmann hatte zusammen mit Müttern dieses Jahr die Kinder auf ihr Fest so gut es ging vorbereitet.