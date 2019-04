Viele Glanzpunkte von Choral bis Jazz

Was der Musikverein Ertingen unter der Leitung von Musikdirektor Günther Goldammer am Samstagabend in der Kulturhalle beim Jahreskonzert bot, verdient allen Respekt. Das fast 100-köpfige Orchester zeichnete sich durch eine Vielseitigkeit aus, dazu kam ein hohes Maß an Spielfreudigkeit und Musikalität. Im Ganzen gab das Orchester so einen harmonischen Klangkörper ab, der vor allem bei seinen überwiegend symphonischen Darbietungen fast nur Glanzpunkte setzte.

Mit einem berührend-melancholischen Choral eröffnete das Orchester das Jahreskonzert. „Irish Tune from Country Derry“ brachte klassische, irische Volksmusik zutage, die sich durch ein harmonisches Zusammenspiel und vor allem Dynamik zu einem imposanten Tongebilde entwickelte. In einem Vorspiel zur Oper „Hänsel und Gretel“ wurden einige Segmente der Komposition von Engelbert Humperdink kurz und knackig angespielt. Dann tauchte das Orchester in die Mystik der Märchenwelt ein. Dabei waren in der Komposition immer wieder bekannt-vertraute Volkslieder eingestreut. Aber immer hochkonzentriert und mit Spannung aufgebaut, legte das Orchester eine Tonreinheit an den Tag, woraus zu ersehen war, dass im Vorfeld viel Wert auf die Melodik bei diesem Werk gelegt wurde.

Mit „Chaconne“ von Gustav Holst präsentierte das Orchester anschließend einen alten aus Spanien stammenden Tanz im Dreiviertel-Takt. Nicht zu viel versprochen hatten dann die Moderatorinnen Anja und Sandra Höninger, als sie „El Camino Real“ von Alfred Reed vorstellten. Eine symphonische Komposition, die den Königsweg in Kalifornien beschreibt. Dabei wurde es ganz schön feurig, denn der Mix aus lateinamerikanischen Rhythmen und spanischen Flamenco-Akkorden versprachen Rhythmus und Lebensgefühl pur. Herausragend und brillant die einzelnen solistischen Passagen, dazu drückten die vielen Tempo- und dieser feurig-filigranen Komposition den Stempel auf.

Zum Highlight im zweiten Konzertteil wurden die „Variationen über ein Koreanisches Volkslied“ von John Barnes Chance. Eigentlich ein trauriges Lied, das unter dem Namen „Airang“ seinen Ursprung im Korea-Krieg hat. Aber hinter dieser Komposition verbarg sich ein Füllhorn bunter, zum Teil ungewohnt asiatischer Tonvielfalt. Genau hier bestand die Aufgabe bei dem Höchststufenwerk: die Stimmung, das Land und Menschen musikalisch zu beschreiben. Dabei gingen vor allem die Klarinetten das Thema berührend an, bevor die anderen Register mit einem Höchstmaß an Konzentration die verschiedenen Varianten ostasiatischer Musik vorstellten. Aus dieser Tonvielfalt gut heraus zu hören der Gesamtaufbau der Komposition als pentatonische Tonleiter. Für das Orchester als auch Musikdirektor Günther Goldammer eine Herausforderung, die man bravourös meisterte. Das Konzertpublikum honorierte die gelungene Präsentation des Chorals mit viel Beifall.

Vier mit Taktgefühl

Xylofon, Trommel, Bongo und Conga waren dann das Handwerkzeug der „Vier“, nämlich von Christian Höninger, Julian Diesch, Selina Emhardt und Matthias Merkle. Bei der „Hitparade des Jahrzehnts“ im vorigen Jahr trugen sie mit ihrem Beitrag den Sieg davon. Ein Grund mehr von Musikdirektor Günther Goldammer, dieses Quartett nochmals an den Start zu lassen, damit es beim „Millenium Clap“ zeigen konnte, wie viel Takt- und Musikgefühl es hat.

Bei „Birdland“, einer Hommage an den legendären Jazz-Club in New York, war nicht weniger Rhythmus und Taktgefühl gefragt. Dieser Jazz-Hit lebt natürlich vom gekonnten Umschalten von einem Sound in den andern, also von Rock auf Swing und ein Ausflug mit einem Dixie-Part war offensichtlich. Dabei hat sich die Kapelle nicht vertan, vielmehr wurde durch das zweimalige Abspielen eine Gegenüberstellung erzeugt, die die einzelnen Stile effektvoll zum Ausdruck brachten. Bei dem Dixie-Part in New Orleans setzten auf jeden Fall Jürgen Märkle an der Posaune, Florian Binder an der Trompete und Christopher Lehn an der Klarinette die Glanzlichter mit ihren Soli.

Danach kam das Orchester wieder etwas runter und es wurde fast melancholisch in der Kulturhalle. „Was uns wichtig ist“, ein berührendes Lied von Udo Jürgens, das führte Musikdirektor Günther Goldammer gesanglich dem Publikum vor. Ein eindringlicher Appell, den „unser Udo Günther“, so die Höninger-Mädels mit einer Inbrunst und Ausdrucksstärke zum Besten gab, dezent untermalt durch die Kapelle unter der Leitung vom neuen Vize Jürgen Märkle.

Die Zuschauer zollten Beifall für das Orchester und seinen musikalischen Leiter Günther Goldammer für ein symphonisch vielseitiges Programm. Dass er dann auch bei der Zugabe noch etwas Eigenes im Repertoir hatte, wurde vom Publikum dankend und mit viel Beifall honoriert. Da die Tritsch-Tratsch-Polka" sei etwas zäh, was Günther Goldmammer bewog, sie einfach frecher, ja peppiger zu präsentieren.