An einem Kreisverkehr in Ertingen ist am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Verkehrszeichen umgefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 73-jähriger VW-Fahrer auf der Fahrt von Dürmentingen nach Ertingen nicht aufgepasst. Am Ortseingang fuhr er zunächst über eine Verkehrsinsel und prallte dann auf ein Verkehrszeichen. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Weil der Mann und seine Beifahrerin den Sicherheitsgurt angelegt hatten, passierte ihnen nichts, teilt die Polizei mit.