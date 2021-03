Verdienstkreuz für den Einsatz ohne Ende

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am vergangenen Freitag Peggy Schirmer-Schmid aus Ertingen und fünf weitere Menschen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland im Berliner Schloss Bellevue ausgezeichnet. Steinmeier würdigte das besondere ehrenamtliche Engagement der Kreisbereitschaftsleiterin des DRK in der Corona-Pandemie – stellvertretend für viele andere, die sich für ihre Mitmenschen in dieser Ausnahmesituation einsetzen.

„Gelebte Solidarität – Engagiert in der Corona-Pandemie“: Unter diesem Motto lobte das Staatsoberhaupt den außergewöhnlichen Einsatz von fünf Frauen und einem Mann mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik, dem Verdienstkreuz am Bande. Steinmeier führte bei der Festveranstaltung aus, dass in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie Einsatz und Tatkraft gefordert seien. Das Engagement von Peggy Schirmer-Schmid sei dafür beispielhaft.

Unermüdliche Arbeit für die Gesundheit der Menschen

Die 49-Jährige, die seit 2009 Kreisbereitschaftsleiterin im DRK-Kreisverband Biberach und seit 2018 als Landesdirektorin der Bereitschaften für mehr als 28 000 ehrenamtliche DRK-Helfer verantwortlich ist, hat gleich zu Beginn der Krise die Quarantäneunterbringung für die aus Wuhan ausgeflogenen deutschen Familien organisiert. Es gelang ihr, die belastende Situation auch für die Kinder erträglich zu gestalten.

Als es kurz darauf in Heinsberg zum ersten großen Corona-Ausbruch in Deutschland kam und das dortige DRK um Unterstützung bat, setzte sich Peggy Schirmer-Schmid ans Steuer eines Lastwagens und brachte 10 000 Masken nach Nordrhein-Westfalen. Nach kurzer Ruhezeit in einer Behelfsunterkunft kehrte sie zurück und setzte ihre Arbeit im DRK-Einsatzstab fort. Auch zu Beginn der zweiten Welle beeindruckte die Ertingerin mit ihrem vorbildlichen Engagement. Sie konzipierte die Teststelle für Reiserückkehrer am Stuttgarter Hauptbahnhof und übernahm neben der Koordination auch immer wieder die Führung vor Ort.

Selbstloser Dank

Peggy Schirmer-Schmid bedankte sich im Amtssitz des Bundespräsidenten bei Frank-Walter Steinmeier für die Wertschätzung und bezeichnete es als eine Ehre, das Verdienstkreuz am Bande zu erhalten. „Diese Anerkennung erfüllt mich mit großer Freude.“ Sie nehme die Ehrung stellvertretend für die ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes im Landesverband Baden-Württemberg entgegen. Peggy Schirmer-Schmid kündigte zugleich an, dass die große Rotzkreuzfamilie auch weiterhin Hoffnung und Zuversicht schenken werde: „Für uns, für unsere Familien, für unsere Mitmenschen.“