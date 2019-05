Mit einer kunterbunten Liederreise für die ganze Familie hat der Liedermacherpfarrer Johannes Matthias Roth in der Ertinger Pfarrkirche St. Georg die Besucher begeistert: Der evangelische Theologe und Musiker war mit seiner Tochter Christianna in Ertingen zu Gast.

Der Erwachsenenbildungsausschuss der Seelsorgeeinheit Ertingen mit den Gemeinden Binzwangen, Erisdorf, Dürmentingen, Hailtingen und Heudorf hatte Roth eingeladen. Besonders für Familien mit Kindern war dieses Angebot gedacht. So füllten viele Kinder mit ihren Eltern die ersten Kirchenbänke der Georgskirche.

Vor dem Altar waren ein Keyboard, ein Cajon und eine Gitarre mit Verstärkeranlage aufgebaut. Ein Mann mit lässigem T-Shirt der Ministrantenwallfahrt 2018 nach Rom und seine Tochter im „Herz“-T-Shirt stimmten ihre Instrumente, als Ursula Gaber aus Binzwangen die Anwesenden willkommen hieß.

Bei Schneeregen sei er über die Schwäbische Alb gefahren und freundlich mit Erdbeeren empfangen worden, sagte der Liedermacher in seiner Begrüßung. Bedauert hat er allerdings, den nicht ganz gefüllten Kirchenraum. Er hatte dafür aber auch gleich eine möglich Erklärung parat, nachdem ihm das Stichwort „Fußball“ zugerufen wurde: „Spielt denn gerade Ertingen gegen Bayern München?“

Er bezeichnete die Kirche als „Segensland“ und Gottesdienst als „Segenszeit“. Sein Ziel sei es, die Herzen der Menschen mit Musik zu erreichen. So bemerkte er in diesem Zusammenhang, dass sich bestimmt noch viele Menschen an früher bekannte und gesungene Lieder erinnerten, aber kaum einer erinnere sich mehr an alte Predigten.

Roth stellte in Ertingen einige Lieder seiner neuen CD „HerzZeit“ vor. Da das Cajon unbesetzt war, suchte er einen Musiker aus den Besucherreihen. In Uschi Heinzelmann fand er eine begnadete Trommlerin, die er später mit den Worten lobte: „Uschi spielt wie Gott in Ertingen!“

Bereits beim ersten Lied wagten sich einige kleine Mädchen vor den Altar und tanzten mit – zur Freude des Liedermachers, der dabei auf eine Bibelstelle verwies – als David voller Hingabe zu Ehren und zum Lob Gottes tanzte.

Von den über 300 Liedern, die Roth komponiert hat, haben er und seine Tochter rund ein Dutzend in Ertingen gesungen. Darunter auch Lieder von Katholikentagen, Ministrantenwallfahrten oder Reformationsjubiläen. Alle Lieder hatten einprägsame Texte wie etwa „Komm und lass uns Brücken bauen“, „Willkommen im Segensland“, „Ich bin ich, einfach ich, keiner sieht so aus wie ich“, „Mit meinem Gott will ich über Mauern springen“ oder „Beschirmt, beschützt, in deiner Hand“. Alle Melodien hatten „Ohrwurmqualität“ mit der es gelang, die Besucher in Ertingen zum Singen und Mitmachen zu animieren.

Seit 18 Jahren tritt Roth in Gemeinden, Schulen, Kirchen, Kindergärten oder an Kirchentagen auf. Darüber hinaus versuche er in Liedergottesdiensten, au ökumenischen Veranstaltungen und bei Country- oder Trucker-Gottesdiensten, die Menschen mit seinen Liedern zu begeistern und zu berühren, so Roth. Er möchte den Glauben an Gott feiern, indem er seinen „Glauben in Lieder verpackt“. Dabei sei auch klatschen, tanzen und Bewegung in der Kirche kein Tabu, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Die gemeinsame Suche nach Gott, Wertschätzung und Lebensmut seien das verbindende Zentrum seiner Musik-Auftritte.

Audienz beim Papst

Zwischen den Liedern erzählte er Erlebnisse aus seinen Reisen in die Türkei, durch Brasilien, Katar oder Kenia. Er begegnete den unterschiedlichsten Menschen auf seinen weltweiten Touren, er erzählte von traurigen und lustigen Begegnungen. Auch von seiner Audienz mit dem Papst. Er sprach von Kindern und internationalen Hilfsprojekten, die er unterstützt und für die er singt und Geld sammelt. Die nächste Aktion sei schon geplant: Er will eine Harley Davidson vom Papst signieren lassen und diese dann versteigern. Der Erlös ist für Waisenkinder in Uganda bestimmt.

Der Nürnberger Theologe äußerte sich auch kritisch über die Kirche. „Manche sind so auf Tradition bedacht, dass sie gar nicht merken wie ihr Kirchenschiff untergeht!“ Auch „könnten manche Kirchen zumachen, wenn sie nicht so viele aktive Frauen in der Kirche hätten“.

Bei vielen Liedern bezog er Kinder und Erwachsene mit ein in seine Choreografie und holte sie vor den Altarraum. So ließ er die biblische Szene von Abraham, Sara und Hagar nachspielen oder Schirme der Katholikentage aufspannen, auf denen die Texte der Lieder zu lesen waren. Selbst eine Polonaise durch die Kirche und Kirchenbänke – zur Freude der Kinder – regte er an, ehe nach 90 kurzweiligen Minuten der Auftritt endete.