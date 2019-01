Urgestein wird Ehrenkommandant

Wenn man die Attribute wie „er hat sich immer für die anderen eingesetzt, er hat sich um die Feuerwehr verdient gemacht, die Feuerwehr war sein Leben“ für einen Menschen anwenden will, dann trifft dies in hohem Maße für Reinhard Möhrle aus Ertingen zu. Über 41 Jahre war er aktives Mitglied der Feuerwehr und füllte jahrzehntelang auch Positionen in der Wehr aus, wo er Kommandant, stellvertretender Kommandant und auch Kassier war Nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Wehr ist er jetzt zum Ehrenkommandanten ernannt worden.

41 Jahre war Reinhard Möhrle ein außerordentlich aktives Mitglied der Ertinger Feuerwehr-Einsatzabteilung. Die läßt sich auch aus seinem Steckbrief entnehmen, wonach er neben seinen vielen Dienstjahren auch zehn Jahre als stellvertretender Kommandant, dann zehn Jahre als Chef der Wehr und auch zehn Jahre als Kassier tätig war. „Er hat für die Feuerwehr gelebt und war rund um die Uhr für anderen da“, so Bürgermeister Köhler bei der Hauptversammlung der Wehr. „Er war ein Feuerwehrmann par excellence, der das Ehrenamt ernst nahm, für die gute Laune in der Truppe sorgte und auch dafür, dass alle gut verpflegt wurden.“ Er sei es auch gewesen, der im Jahr 2008 als treibende Kraft die Gründung der Altersabteilung vorantrieb, deren Obmann er jetzt ist. Die Arbeit bei der Feuerwehr habe sich grundlegend geändert. Technische Hilfeleistungen bei Unfällen und andere Einsätzen stünden heute im Vordergrund. Das bedeute aber auch, dass mehr Einsätze gefahren werden müssen und daher gebühre den 130 Feuerwehrleuten Dank und Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement.

Auch Kommandant Uli Ocker strich die Verdienste und positiven Eigenschaften von Kamerad Reinhard Möhrle heraus. Er habe von ihm ein gut bestelltes Feld übernommen. Als Dank für die 41 Jahre bei der Wehr wird Reinhard Möhrle mit seiner Frau einen Erholungsurlaub im Feuerwehr-Erholungswerk in Titisee verbringen, „den er sich verdient hat“, so Uli Ocker. Eine besondere Ehrung durfte Reinhard Möhrle dann auch vom Vorsitzenden des Kreis-Feuerwehr-Verbandes Biberach, Berthold Rieger, in Empfang nehmen. Für besondere Verdienste wurde ihm die Ehrenspange in Gold angeheftet. Eine weitere Urkunde und dazu die Feuerwehr-Ehrennadel in Gold wurde ihm vom Innenministerium verliehen, was Bürgermeister Jürgen Köhler übernahm. Er war es aber auch, der Reinhard Möhrle zum Ehrenkommandanten ernannte, was mit einer Urkunde und einem Präsent der Gemeinde verbunden war. „Ich habe das alles gern getan, und neben meiner Familie ist die Feuerwehr und das ,Metzgen’ mein Leben“, bedankte sich der Geehrte.