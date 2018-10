Unfall mit drei Autos: Fünf Verletzte

Fünf Verletzte und drei beschädigte Autos forderte ein Unfall am Donnerstag bei Ertingen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-Jähriger gegen 18.30 Uhr von Riedlingen in Richtung Herbertingen. Auf Höhe des Sportplatzes wollte er mit seinem Ford nach links abbiegen. Er übersah einen entgegen kommenden Opel, mit dem ein 49-Jähriger und ein 13-jähriges Mädchen unterwegs waren. Durch den Zusammenstoß wurede der Ford auf einen VW geschleudert. In diesem warteten eine 42-Jährige und ein 21-Jähriger im Einmündungsbereich. Alle fünf Personen wurden verletzt. Vier brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. Auch die Feuerwehr war am Unfallort. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 36 000 Euro.