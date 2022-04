Unbekannter entfernt Schachtdeckel

Ein bislang unbekannter Täter hat mehrere Schachtdeckel in der Römerstraße in Binzwangen entfernt. Am Samstag kurz vor Mitternacht meldete eine Zeugin, dass in der Römerstraße mehrere Schächte offenstehen und die dazugehörigen Deckel auf dem Gehweg lägen. Eine Streife des Polizeireviers Riedlingen platzierte die Deckel kurzerhand wieder auf den dazugehörigen Schächten. Das Polizeirevier Riedlingen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nur durch Glück sei kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen, so die Polizei.