Unbekannte zerstören privaten Wohnwagen

Es war ein Schock am Montagmorgen. Der ausrangierte Wohnwagen, den Madita Wittek und Ellen App auf einem privaten Grundstück in Erisdorf als Chillraum nutzen, ist von Unbekannten in der Nacht verwüstet worden. Die Polizei ist informiert, Daniel Wittek hat eine Belohnung von 100 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zum Täter führen.

Nur wenige Meter vom Haus auf einer gepachteten Wiese steht der alte Wohnwagen. Mitten im Ort, eigentlich gut verborgen, kein Platz an dem man einfach so vorbei kommt. Und doch ist er Sonntagnacht von Vandalen heimgesucht worden. Das Schloss wurde aufgebrochen, eine Scheibe eingeworfen, das Oberlicht und die Lampe zerstört und auch die Fächer aufgezogen und alles verwüstet. Und mit einer Flasche Spülmittel wurde der komplette Wohnwagen bespritzt. „Das war pure Lust am zerstören“, sagt Daniel Wittek.

In der Nacht, gegen 23 Uhr, haben sie Geräusche gehört, an denen sie aufgewacht sind, erzählen die Witteks. Aber nachdem es bereits mehrere Abende zuvor Partys am kleinen Teich in der Nähe gab, haben sie sich nichts dabei gedacht. Umso größer die böse Überraschung, die Vater Daniel Wittek morgens um 7 Uhr entdeckte.

Die beiden 14-Jährigen sind am Boden zerstört. Den ausrangierten und kaputten Wohnwagen haben sie mit viel Liebe und mit vielen Mühen hergerichtet und zu ihrem „Chillraum“ gemacht. Auch mit Hilfe der Familie wurde der Boden neue gemacht, wurden Polster eingebaut. Sie haben Vorhänge genäht und alles hübsch eingerichtet. Viel Geld, Zeit und Mühen haben sie für den Wohnwagen angewandt. Es war ihr Raum zum Quatschen, zum Kochen, zum Anhängen und Filme schauen.

Die Witteks sind nicht gewillt, das einfach auf sich beruhen zu lassen. Die Polizei ist informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus haben sie auch auf sozialen Netzwerken um Hilfe gebeten. „Wir hoffen, dass die Öffentlichkeit für Druck sorgt“, so Wittek. Sie wollen die Täter finden, damit der Schaden bezahlt wird – aber auch zur Abschreckung. Denn der Wohnwagen steht auf einem privaten Grundstück. Und bagatellisieren wollen sie es auch nicht: „Wenn man mir die Scheibe im Haus einwirft, mache ich doch auch was“ – und das sei vergleichbar.

Daniel Wittek hat eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt für denjenigen, der Hinweise geben kann, die zur Ergreifung der oder des Täters führen.