Unbekannte haben dieser Tage in Ertingen ein Schulgebäude beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Jemand hat am Schülerhaus und an der alten Turnhalle zwei Fensterscheiben eingeworfen. Die Reparaturkosten belasten die Gemeindekasse mit einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.