Unbekannte lösen Bremse an Anhänger

Unbekannte haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf einem Schulgelände an der Dürmentinger Straße in Ertingen gewütet. Dort finden gerade Baumaßnahmen statt.

Gegen 5 Uhr lösten sie an einem geparkten Anhänger die Bremse. Der mit Baggerschaufeln beladene Anhänger rollte ein Gefälle hinab und fuhr durch eine Wiese. Danach überquerte der Hänger die Krähbrunnenstraße und prallte gegen eine Mauer. Dort blieb er stehen. Den Sachschaden am Hänger und an der Mauer schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro.

Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten vom Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/9380, suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen gegen 5 Uhr in der Dürmentinger Straße gesehen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um mehrere Personen handelte, da auf dem Gelände Müll und mehrere leere Bierflaschen zurückblieben.