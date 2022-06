Unbekannte brechen in Ertingen einen Lastwagen auf

Unbekannte haben in Ertingen am Wochenende einen Lastwagen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, in der Schwarzachstraße auf. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten die Täter ein Handy und Geld. An einem weiteren Lastwagen, der dort auf dem Firmengelände stand, scheiterten die Täter. Vermutlich wurden die Unbekannten durch eine Alarmanlage gestört und flüchteten. An den Lastwagen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Riedlingen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.