Umweltfreundliche Einkaufshilfe

Mit einer weiteren Aktion wollen die Ertinger Geschäfte und der Einzelhandel künftig auf sich aufmerksam machen. 1000 neu gestaltete Einkaufstaschen sollen an die Leute gebracht werden. Neben dem praktisch-handlichen Aspekt für die Nutzer profitiert auch der Musikverein Ertingen von dieser Aktion. Vom Kaufpreis von drei Euro werden 1,90 Euro an die Musikkapelle abgeführt. Die hat im Rahmen des Kreismusikfestes in Ertingen ihr 190-jähriges Bestehen gefeiert.

Stolz zeigt Silke Renz die neue Tasche in den Farben Weiß, Schwarz, Rot und Grün. Für den BdS Ertingen sei klar gewesen, dass man eine Tasche anbieten wolle, die im täglichen Gebrauch eine wertvolle Einkaufs-Hilfe sein kann. Dabei sollte sie auch modisch-schick sein und einen Bezug zu Ertingen, zum örtliche Einzelhandel und Betrieben haben. So sind auf einer Seite sämtliche Geschäfte erwähnt und aufgedruckt und wie ein Netz miteinander verbunden. Auf der Rückseite steht der Spruch „Wir sehen uns in Ertingen.de“. Für die Taschen, so Silke Renz, wurde ein umweltfreundliches Material verwendet, das zudem strapazierfähig und abwaschbar ist. Auch kann man die Tasche als Geschenk für Freunde und Bekannte verwenden, die einen Bezug zu Ertingen haben oder hatten. Verkauft werden die Taschen in allen Mitglieds-Geschäften des Bundes der Selbständigen Ertingen. Zudem, so Silke Renz, läuft die Gutschein-Aktion in den Mitgliedsbetrieben weiter.