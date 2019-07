Ulrich Ocker vertritt Köhler

Bürgermeister Jürgen Köhler beglückwünschte alle Ertinger Gemeinderatsmitglieder zur ihrer Wahl. Leicht verändert zeigt sich nun das neue Gremium, denn mit Christian Diesch, Anton Dilse, Armin Schirmer, Benjamin Stauß und Martin Selg sind neue Gesichter eingezogen. Ihm liege viel an einem Miteinander und er selbst, so Jürgen Köhler, werde das Seine dazu tun, dass die Zusammenarbeit auf allen Ebenen funktioniere und überall Transparenz bestehe.

Als erste Amtshandlung des neuen Gemeinderats stand Wahl der beiden Bürgermeister-Stellvertreter an. Ulrich Ocker wurde bei einer Enthaltung zum ersten Stellvertreter gewählt und mit dem gleichen Stimmenverhältnis Max Miller als zweiter Stellvertreter. Bei den Wahlen der Ortsvorsteher und ihrer Stellvertreter folgte das Gremium bei den Teilorten Binzwangen und Erisdorf den Vorschlägen der jeweiligen Ortschaftsräte. Per Akklamation wählte das Gremium Wolfgang Gaber zum Ortsvorsteher von Binzwangen und Stephan Münst zu seinem Stellvertreter. Das gleiche Stimmenverhältnis hatte auch Klaus Binder, der zum Ortsvorsteher von Erisdorf und Hans Obert als sein Stellvertreter gewählt wurde.

Bürgermeister Jürgen Köhler sprach von einem weiten Feld, das die Gemeinderäte vor sich haben, um in Zukunft ihre Vorstellungen, ihre Kenntnisse, ihre Erfahrungen einzubringen und an guten Lösungen für die Gemeinde mitzuwirken. Dazu lägen genügend Herausforderungen an, die an die Räte gestellt werden. So erinnerte der Bürgermeister an die laufende Sanierung der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Dazu kommt sicher die zukünftige Bebauung beim Engel-Areal aufs Tablett und auch die Erschließung Bauland wird im Fokus bleiben. Weiter wird in Zukunft viel Geld in die Kanäle gesteckt und auch der Bahnhalt in Ertingen bleibt ein Thema. Ganz aktuell natürlich die Breitbandverkabelung in Ertingen und Erisdorf, bei der man auf genügend Anschlüsse hofft.

Dies ist derzeit kein Thema in Binzwangen, obwohl die Leerrohre liegen, aber die Telekom kein Interesse am Ausbau hat. Für Binzwangen steht dafür die Schaffung von Räumen der Begegnung und Gemeinschaft im Vordergrund, wie auch die weitere Erschließung von Bauland. Dies ist derzeit in Erisdorf schon ein Thema und hier wird der Ausbau der Ortsdurchfahrt mit Anlegung von Gehwegen die wichtigste Baumaßnahme in nächster Zeit sein. „Sicher braucht man manchmal eine Portion Zuversicht, um die Probleme anzugehen oder wieder einmal dicke Bretter zu bohren. Wir können etwas bewirken, wir agieren im eigenen Ort und sehen direkt, was wir erreicht haben“, so die Aussage von Bürgermeister Jürgen Köhler.

Die Besetzung der verschiedenen Ausschüsse erbrachte folgendes Ergebnis: Umwelt- und Bauausschuß: Armin Höninger, Stellvertreter Christian Diesch. Thomas Karthan (Armin Schirmer). Sabine Kunze (Benjamin Stauß). Hans Obert (Klaus Binder). Ulrich Ocker (Max Miller). Elke Schenzle (Oliver Weigand). Martin Selg (Anton Dilse). Roland Schwarzkopf (Susanne Späth-Häußler). Verbandsversammlung des Abwasser-Zweckverbandes Donau-Riedlingen: Klaus Binder (Hans Obert). Anton Dilse (Armin Schirmer). Armin Höninger (Ulrich Ocker). Thomas Karthan (Oliver Weigand). - Gemeinsamer Ausschuß der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen: Wolfgang Gaber (Max Miller). Benjamin Stauß (Elke Schenzle). Oliver Weigand (Roland Schwarzkopf). Volkshochschule Donau-Bussen: Elke Schenzle (Sabine Kunze). Susanne Späth-Häußler (Anton Dilse). - Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen“: Christian Diesch (Susanne Späth-Häußler). Max Miller (Martin Selg). Ulrich Ocker (Elke Schenzle). Roland Schwarzkopf (Wolfgang Gaber). Armin Schirmer (Armin Höninger). Oliver Weigand (Klaus Binder). Vertreter Arbeitgeberseite in der „Betrieblichen Kommission“: Christian Diesch (Benjamin Stauß). Max Miller (Thomas Karthan). Susanne Späth-Häußler (Martin Selg).