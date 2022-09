TSV Ertingen bietet Yoga-Kurse für Erwachsene an

Der TSV Ertingen bietet neue Yoga-Kurse für Erwachsene an. Der erste Kurs findet montags von 9 bis 10.30 Uhr im Mehrzweckraum der Kultur- und Sporthalle Ertingen statt. Die erste der insgesamt zehn Einheiten beginnt am Montag, 19. September, heißt es in einer Mitteilung des TSV.

Der zweite Kurs findet donnerstags zwischen 9 und 10.30 Uhr am gleichen Ort statt, die erste der zehn Einheiten ist am Donnerstag, 22. September. Beide Kurse leitet Dipl.-Ing. Gabriele Pöndl, die unter anderem Yogalehrerin ist und Kunst-Psychotherapie studiert hat, heißt es weiter. Mitzubringen sind bei beiden Kursen warme Socken und eine Yoga-Matte. Die Teilnahme an beiden Kursen kostet jeweils 80 Euro für Mitglieder des TSV und 90 Euro für Nicht-Mitglieder.

Wer interessiert ist, kann sich ab sofort bei Claudia Götz entweder telefonisch unter 07371/4848 oder per Mail an tsve-sportkurse@gmx.de anmelden. Weitere Informationen zu den Kursen sind unter www.tsv-ertingen.de zu finden.