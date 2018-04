Treue Freunde der Blasmusik

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 190-jährigen Bestehen des Musikvereins Ertingen, hat der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach, Michael Ziesel, Musiker für zehn, 20, 30, 40 und sogar für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit auszeichnen konnte. Dazu verlieh er noch einmal die Fördermedaille für besondere Verdienste.

Markus Ziesel Anja Diesch, Julian Diesch, Eva Fensterle und Hannah Renz zeichnete er für zehnjährige Vereinszugehörigkeit mit der Bronzenen Ehrennadel auszeichnen konnte. Sie alle, so Ziesel, hätten die klassische Ausbildung mit entsprechenden Prüfungen durchlaufen, seien engagiert, zuverlässig und fleißig. „Solche junge Mitglieder sind der Stolz eines jeden Vereins“, so der Verbandschef. Für drei Aktive gab es Silber für ihre 20-jährige Vereinszugehörigkeit. Andreas Bischofberger als Posaunist kommt so oft es geht aus Stuttgart zum Proben und zu den Auftritten, worüber sich seine Kameraden freuen. Auch Theresa Schnitzer auf der Trompete ist nach ihrem Auslandsaufenthalt wieder aktiv in den Diensten des Musikvereins. Klarinettist Alexander Diesch nimmt den Weg zu den Proben und Auftritten von Biberach nach Ertingen auf sich und hält als Schriftführer seit 2011 die Aktivitäten im Verein fest.

Für 30 Jahre Musizieren in Ertingen konnte der Kreisverbandsvorsitzende zwei Mal die Ehrennadel in Gold verleihen. Zum einen an Andreas Reiner an der Posaune. Er gehört seit vielen Jahren zu den besten Proben- und Auftrittsbesuchern. Auch Manfred Diesch ist auf seiner Tuba vom Bassregister nicht mehr wegzudenken. „Er gilt als der größte Polka-Fan in der Ertinger Kapelle“, so Ziesel. Manfred Diesch sei auch der Ehrungsmarsch zu verdanken, der noch aufgeführt wurde.

Als eine Institution in Ertingen bezeichnete der Verbandsvorsitzende Anton Merkle. Dessen musikalischer Steckbrief ist lang und zeugt von hohem musikalischen Können. In Betzenweiler „mit dem Saxofon aufgewachsen“, von 1985 bis 1988 Mitglied der Stadtmusik Bad Saulgau, 1986 bis 1989 Dirigent der Jugendkapelle Etingen. Dann von 1986 bis ins Jahr 2017 Instrumentallehrer für Schüler. „Also Anton Merkle hat 31 Jahre durch sein Können und seine Begeisterung Musik gelebt und weitergegeben“, so Ziesel. 25 Jahre war Anton Merkle dann auch Dirigent bis ins Jahr 2013 in Ertingen und nun musikalischer Leiter in Marbach. Seine „Entlohnung“: die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40 Jahre außergewöhnliches Engagement für die Musik. Dieselbe Auszeichnung wurde ein weiteres Mal verliehen und zwar an Anton Lehn. Seit 60 Jahren spielt er nun auf seinem Tenorhorn, was 5500 Stunden Musikproben und etwa 1200 Auftritte sowie unzählige Stunden an Geselligkeit bedeuten. Dazu engagierte er sich auch als Vereinsfunktionär und die Musikerinnen und Musiker freuen sich, dass sie ihren „Register-Opa“ noch lange in ihren Reihen haben.

Die Fördermedaille in Gold für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit wurde an den Vorsitzenden Urban Diesch verliehen. Neben seiner aktiven Musikerkarriere war Diesch von 1988 bis 2010 in der Klarinettenausbildung tätig. Von 1989 bis 1993 gehörte er dem Ausschuss an, danach war er 14 Jahre stellvertretender Vereinsvorsitzender. Seit dem Jahr 2007, also seit elf Jahren, ist er der Chef des Musikvereins Ertingen, so Verbandsvorsitzender Michael Ziesel.