Traktor kollidiert mit Auto

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, bog ein Traktor vom Viehweg in Binzwangen in die Kreisstraße 7553 ein. Im Kreuzungsbereich erkannte er ein vorher übersehenes Auto, das aus Richtung Hundersingen kam. Obwohl er noch in der Mitte anhalten konnte, kam es zum Zusammenstoß. Der Traktor hatte eine Pritsche als Frontanbau, der in die Spur des Autos ragte. Der Frontanbau wurde abgerissen. An dem VW Tiguan entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, am Traktor in Höhe von 300 EUR. Der 74-jährige Traktorfahrer und die 21-jähriger VW-Fahrerin blieben unverletzt.