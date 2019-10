Tiere sind seine Lieblingsmotive

Die evangelische Kirchengemeinde Riedlingen-Ertingen/Dürmentingen konnte den Mundmaler Markus Kostka dazu gewinnen, einige seiner Tierbilder in der Schalterhalle der Kreissparkasse auszustellen. Innerhalb der Bildungs- und Begegnungsreihe „Inklusion leben“ konnte der Mundmaler für einen interaktiven Vortrag gewonnen werden.

Zunächst berichtete der Künstler aus seiner Biografie. Aufgewachsen ist er im Chiemgau. Er war Leistungssportler, spielte Orgel und war in Vereinen aktiv. Mit 16 Jahren befand er sich dann mit einer Jugendgruppe bei einem Aufenthalt in Italien. Beim Baden sprang er von einem Steg unvorsichtig mit Anlauf ins Wasser und landete dabei unsanft direkt mit dem Kopf auf dem Grund. Nach dem Aufprall und Auftauchen bekam er keine Luft mehr. Seine Freunde mussten ihn dann mit Hilfe eines Schlauchboots aus dem Wasser ziehen. Die folgenden Stunden und Tage im Krankenwagen und Krankenhäusern waren davon geprägt, dass Urlaubszeit war und Pflegekräfte und Ärzte fehlten und er unterversorgt war. Innerhalb der ersten vier Tage bekam er bereits Besuch von seinen Verwandten, da ihn die Ärzte aufgegeben hatten. Danach kam er endlich in eine Spezialklinik bei Ludwigsburg. Ein Jahr Reha folgten.

Nachdem für ihn feststand, dass er ein Leben lang an den Rollstuhl gefesselt sein würde, musste er sein bisheriges Leben neu gestalten. Unter Schwierigkeiten und großer Mithilfe der Verwandtschaft, Freunden und der Schule beendete er seine Schulzeit in Traunstein und machte das Abitur. Danach studierte er in Regensburg Psychologie. Als Psychologe arbeitete er zehn Jahre an der Uni, bis zur Auflösung seiner Abteilung. Danach nahm er eine Arbeit in der Hotellerie an. Im Jahr 2009 erhielt er ein Stipendiat des VDMFK (Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler International). Damit begann seine Karriere als Künstler. Mittlerweile kann er vom Verkauf seiner Bilder und der Unterstützung des VDMFK leben.

Mit Lebenswillen, viel Übung, Geduld und seinen sechs Assistenten, die ihn rund um die Uhr betreuen, hat er sich in Künstlerkreisen einen Namen gemacht.

Ob er mit seinem Schicksal gehadert hätte, lautete eine Frage aus den Besucherreihen. Er berichtete davon, dass er – genau wie viele gesunde Menschen – natürlich auch manchmal „in ein Loch“ falle, er aber stets wieder herauskam. Dabei unterstützten ihn in der Anfangszeit auch die Verwandtschaft und Freunde. „Alles ist von Gott gewollt“, vertrat er seine Überzeugung.

Seine Leidenschaft, hauptsächlich Tiere zu malen, begründete er damit, dass sein Berufswunsch Tierfilmer war. Neben seiner Künstlertätigkeit beschäftigt er sich deshalb auch gerne mit Fotografie, Filmerei und dem Computer. All seine Filme auf YouTube habe er selbst gedreht und bearbeitet, seine Fotovorlagen auch meist selbst fotografiert.

Als Mundmaler hat er sich auf Zeichnungen mit dem Format von 40 Mal 30 Zentimeter beschränkt, da er dies am besten mit dem Mund bewältigen kann. Am Anfang seiner Malerei klagte er oft an Genickschmerzen, da er ja die gesamte Zeichenfläche mit dem Pinsel bearbeiten muss. Um die feinen Linien in seinen Aquarellzeichnungen zu bewältigen setzt er auch seine Zunge für kleinere Bewegungen ein. Seinen Arbeitsplatz und seine Wohnung hat er selbst so eingerichtet, „wie ich's brauche.“

Auf die Frage, was er noch für Wünsche habe, antwortete er, dass er gerne einmal im großen Schiff an der Freiheitsstatue in New York vorbeifahren möchte und außerdem in den Vorstand des VDMFK wolle. Dieser Verein unterstützt weltweit Künstler mit Behinderung. Manche Künstler im Ausland, die sozial nicht so gut versorgt werden wie in Deutschland, müssen von der Unterstützung des VDMFK leben und die ganze Familie ernähren.

Auf die Frage, ob er auch Porträts male, erzählte er eine Anekdote über einen Auftraggeber, der ein Bild seines Sohnes wollte. Da er mal versuchte sich selbst zu zeichnen und dabei sich nicht erkannte, nahm er diesen Auftrag nicht an. Stattdessen porträtierte er einen Orang-Utan. Als der Auftraggeber dieses Bild dann sah, kaufte er es spontan. Auf die Frage nach dem Titel gab Kostka ihm den Namen des Sohnes.

Nach einer Umbaupause versammelten sich die Besucher um den Künstler, der an seiner Staffelei eine Demonstration seiner Malweise gab. Einige Besucher nutzten auch die Gelegenheit, an der Seite einige Pinselstriche mit dem Mund zu zeichnen. Dabei entstanden sogar einige kleine Zeichnungen.