Theater, Musik, Innehalten und gesellige Stunden

Die Seniorinnen und Senioren der Gesamtgemeinde Ertingen haben die Einladung gerne angenommen, sich zur Adventsfeier in der Kulturhalle zu treffen, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen und einfach ein paar gemütliche Stunden in der Gemeinschaft zu verbringen. „Lassen wir uns einstimmen auf die kommende Zeit, auf die Ankunft des Herrn, der uns zusagt, Heil in diese Welt zu bringen“, hieß Antonie Mack, die die Feier moderierte, die vielen Senioren willkommen. Feierlich musikalisch ausgeschmückt hat die Adventsfeier das Seniorenchörle unter der Leitung von Rudi Wetzel, unterstützt auch von Irmgard Fensterle auf der Zither.

„Advent ist die Zeit des Wartens. Aber, worauf warten wir? Auf das Christkind? Auf die Feiertage? Auf Erholung und ein friedvolles Familienfest?“, stellte Pfarrer Dr. Peter Häring in seinem geistlichen Impuls die Frage. „Warten wir auf die Ankunft Gottes? Er ist doch schon gekommen“, so seine Aussage. Gott warte auf uns, er sei der große Wartende. Jetzt, wo die Tage kürzer werden und die Kälte uns in das Hausinnere treibe, wäre die Zeit günstig, Gott zu suchen. Dabei sei es wichtig, in sich hinein zu horchen, zu überlegen, wo kann ich ihn finden, Gott, den Herrn, denn er sei bereit: „Ich warte auf Dich.“

Auch in diesem Jahr war die Theater-AG der Grundschule Ertingen mit von der Partie. Mit ihren Lehrern Sabine Sommer und Ilona Werner hatten sie „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach ihrer Version einstudiert und auch zur Freude der Senioren aufgeführt. Die Weihnachtsgeschichte, die von Maria und Josef und allen erzählte, die es miterlebt haben, wie das Kindlein im Stall zu Bethlehem das Licht der Welt erblickte. „Herr, send’ herab uns deinen Sohn“, mit diesem Lied vom Seniorenchörle wurde dann die Niederkunft des Erlösers gefeiert.

Uschi Diesch stellte in ihrer Meditation das Licht in den Vordergrund. Auch wenn es ganz winzig sei, sagte das Licht: „Ich leuchte, weil es mir Freude macht, zu leuchten.“ Da sei auch die Finsternis machtlos gegen das Licht und sei es noch so klein.

Kreismusikfest als Höhepunkt

Bürgermeister Jürgen Köhler wollte die Senioren wieder teilhaben lassen am Ortsgeschehen. „Das Jahr neigt sich zu Ende. Was geschah, was wurde unternommen?“, stellte er zu Beginn seiner Ausführungen die Frage. Anhand einer bunten Diaschau ließ er dann das Jahr Revue passieren. Bei der gewerblichen Entwicklung waren es der Spatenstich des Lebensmitteldiscounters Edeka in der Dorfmitte, die Neueröffnung einer Tankstelle und vor allem die Förderprogramme, die in allen drei Teilgemeinden sichtbare Erfolge zeitigen. Aber auch auf das Vereinsleben ging er ein, das hier noch intakt sei und als Höhepunkt stellte er neben vielen verschiedenen Aktivitäten das Kreismusikfest im Sommer heraus. Bürgermeister Köhler freute sich aber, dass immer mehr Senioren die Adventsfeier genießen. „Ich würde mich freuen, Sie alle gesund auch im nächsten Jahr in Ertingen wieder begrüßen zu dürfen“, wandte er sich an sie.

Zum letzten Mal, so Gemeindereferentin Andrea Hoffmann, habe sie heuer zusammen mit Uschi Diesch diese Senioren-Adventsfeier organisiert. „Seit ich hier in Ertingen bin, arbeite ich mit Dir zusammen und Du hast es immer hervorragend gemacht“, lobte sie Uschi Diesch. „Danke für das, was Du gemacht hast, danke, dass Du in einem anderen Bereich noch etwas weitermachst“, so Hoffmann. Von ihr wie auch von Pfarrer Häring gab es ein dickes Lob für die scheidende Uschi Diesch, ein Blumengebinde und ein „Vergelt's Gott“ für alles, was sie in den vielen Jahren in der Seniorenarbeit geleistet hat.

Noch einmal wurde im Saal mit dem Lied „Macht hoch die Tür“ auf die Adventszeit eingestimmt und das Team der vielen freiwilligen Helfer war schon wieder aktiv und verköstigte die Gäste.