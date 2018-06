Die Diskussion um die Sicherheit in den Schwarzachtalseen hat konkrete Folgen: Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen hat in Herbertingen beschlossen, die Badeinseln auf dem See abzuschaffen und durch fest verankerte Bojen zu ersetzen. Trotz der Änderung der Betriebsform von „Natursee“ in „Badesee“ geht ein Gutachten davon aus, dass für die Badeinseln Aufsichtspersonal gestellt werden muss. Kosten: 150000 Euro. Das lässt sich nach Ansicht der Vertreter der Verbandsversammlung nicht finanzieren.

Die Änderung der Betriebsform von „Natursee“ in „Badesee“ bedeutet, dass der Zweckverband bestimmte Risiken durch bauliche Maßnahmen von vornherein ausschließen muss. Durch den erhöhten Sicherheitsstandard kommt ein Betreiber beim Badesee, anders als bei Freizeiteinrichtungen auf einem Natursee, mit weniger Aufsichtspersonal aus. Grundlage der Diskussion in der Versammlung war ein in Auftrag gegebenes Gutachten. Die Mitglieder der Verbandsversammlung waren einstimmig für die neue Betriebsform. Einige Vertreter kritisierten aber manche Vorgabe, die es nun zu erfüllen gilt. Eine davon betraf die Badeinseln.

Im Zuge der Überprüfung der Anlage, so Bürgermeister Magnus Hoppe, habe sich herausgestellt, dass man gut aufgestellt sei und einen entsprechenden Badebetrieb anbieten könne. Die Einführung der neuen Betriebsform „Badesee“ habe zum einen mit der Betriebssicherheit und zum andern auch mit der Personalsituation zu tun. Wolle man zum Beispiel die Badeinseln beibehalten, müsse für jede von ihnen eine weitere Aufsichtsperson eingestellt werden. Dies sei nicht stemmbar. Hier sollen fest verankerte Bojen den Schwimmern Sicherheit bieten. Ferner müsse zur Sicherheit auf dem Steg ein Geländer angebracht werden, das die beiden Bereiche trenne und ein Hineinspringen verhindern soll. Man werde trotz Änderung der Betriebsform, so der Bürgermeister, das eingestellte Personal weiter beschäftigen. Neueinstellungen zur Aufsicht der Badeinseln kämen nicht in Frage.

Schade fand es Alfred Krippel, dass die Badeinseln verschwinden sollen. Dafür sollte nach Meinung von Stefan Bexten etwas für die Jugendlichen getan werden, um die Seen attraktiv zu halten. Max Miller, Oliver Weigand und Rolf Neuburger waren froh, klare Vorgaben zu haben, um der Sicherheit Rechnung zu tragen. „Was würden wir tun, wenn wir kein Personal finden“, fragte Richard Heinzelmann. Georg Hund wie auch Roland Schwarzkopf waren sich einig: Der Verband könnte zusätzliches Personal für die Badeinseln nicht bezahlen. Kämmerer Jürgen Krause: „Sind uns die Badeinseln 150000 Euro im Jahr Wert?“ Bürgermeister Jürgen Köhler war ebenfalls nicht erfreut über die gesetzlichen Vorgaben, da die Badeinseln sehr beliebt sind.

Verabschiedet wurde auch der von Kämmerer Jürgen Krause aus Herbertingen gefertigte Haushaltsplan 2016. Er weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 364300 Euro aus. Im Verwaltungshaushalt sind 277900 Euro und im Vermögenshaushalt 86400 Euro eingeplant.

Die Betriebskostenumlage beträgt für Ertingen und Herbertingen jeweils 47400 Euro, die Investitionskostenumlage je 27500 Euro. Haupteinnahmequelle beim Verwaltungshaushalt die Parkgebühren, die Jürgen Krause mit 65000 Euro veranschlagte (2015: 72000 Euro). 15000 Euro werden an Pachteinnahmen erwartet. Die Personalkosten wurden mit 71000 Euro veranschlagt und liegen ein wenig höher als im vergangenen Jahr.

Dank den Lebensretterinnen

Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe dankte in der Versammlung drei Pädagoginnen der Michel Buck-Gemeinschaftsschule aus Ertingen für ihren Mut bei einem lebensrettenden Einsatz. Die drei Lehrerinnen retteten in den Schwarzachtalseen ein kleines Mädchen, das seine Kräfte überschätzt und dem Ertrinken nahe war.