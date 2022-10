Temposünder im Visier

Sieben Autofahrer stoppte die Polizei am Mittwoch auf der B31. Am späten Vormittag kontrollierte die Polizei den Verkehr bei Ertingen. Während der Kontrolle ertappten die Beamten insgesamt sieben Autofahrer, die zu schnell fuhren. Bei erlaubten 100 Stundenkilometer fuhren diese zwischen 21 und 39 Stundenkilometer zu schnell. Wie ein 52-Jähriger mit seinem Audi. Bei 139 Stundenkilometer muss er nun mit einem Bußgeld von 255 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.