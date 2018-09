Telekom macht Rückzieher beim kostenlosen Breitband

Von Schwäbische Zeitung

In einer Klinik in Göppingen sind am frühen Mittwoch zwei Patienten tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe nach derzeitigem Ermittlungsstand der dringende Verdacht, dass die beiden Menschen falsche Medikamente zu sich nahmen und deshalb verstorben sind. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Beschäftigte der Klinik.

Demnach stellte das Klinikpersonal am frühen Mittwoch fest, dass die beiden Patienten – 78 und 62 Jahre alt – verstorben sind.