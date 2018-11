Tankstelle trägt zur Verbesserung der Infrastruktur bei

Nah knapp viermonatiger Bauzeit hat die neue HEM-Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße in Ertingen, am nördlichen Ortsausgang Richtung B 311, am Mittwoch geöffnet. Neben sechs Zapfpunkten bietet die neue HEM-Station auch eine Waschanlage sowie einen Shop und Bistro. Bürgermeister Jürgen Köhler sprach seine Freude über die Neueröffnung aus und übergab als kleines Willkommensgeschenk ein Aquarell-Gemälde der neuen Ertinger Tankstation.

Auf dem über 4000 Quadratmeter großen Areal kann nun an drei Zapfsäulen getankt werden. Zudem ist die Tankstelle mit einer Kombi-Säule ausgestattet. Auf einer Seite werden Benzin, Dieselkraftstoff und AdBlue für Pkw zur Verfügung gestellt. Zugleich ermöglicht sie auf der anderen Seite die Lkw-Betankung an einem Dieselkraftstoff-Hochleistungszapfpunkt. Angeschlossen an die Tankanlage ist auch eine Textilwaschanlage mit 4D-Radwäscher.

Auch Rabiya Özkan, die Pächterin der Ertinger Tankstation, freut sich auf die Eröffnung. Nach vier Jahren als Stationsleiterin wagt sie sich in die Selbständigkeit. Im Shop gibt es Getränke, Zeitschriften und Süß- und Backwaren. Bevor Bürgermeister Jürgen Köhler als erster die Tankanlage benutzen durfte, hob er noch einmal die Bedeutung dieser Tankstelleneröffnung an dieser Stelle hervor. Vor allem im Hinblick zur Verbesserung der Infrastruktur sei dies ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Gemeinde Ertingen.

Bürgermeister Jürgen Köhler war der erste Tankkunde an der neuen Ertinger HEM-Tankstelle. Foto: W. Lutz