SV Ringingen war nahe am Ziel

Die letzte Entscheidung im Fußballbezirk Donau ist am Samstag gefallen. Der SV Ringingen traf im Relegationsspiel zur Bezirksliga Donau in Ertingen auf den FC Krauchenwies/Hausen. Bis zur 70. Spielminute führte der A-Kreisligist und musste dann noch zwei Gegentore hinnehmen. Damit verpasste der SVR den Aufstieg knapp, Krauchenwies/Hausen dagegen spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga.

FC Krauchenwies/Hausen – SV Ringingen 3:2 (1:2). - Die beiden Mannschaften spielten auf Augenhöhe. Über weite Strecken hatte der SV Ringingen sogar spielerische Vorteile. Schon nach 13 Minuten stand die Partie 1:1, nachdem der Bezirksligist durch ein Ringinger Eigentor früh in Führung gegangen war und Florian Stöferle für den A-Kreisligisten ausgeglichen hatte.

In der 24. Minute hätte der FC Krauchenwies/Hausen erneut vorlegen können, ließ aber eine gute Torchance aus. Nur zwei Minuten später hätten die Ringinger in Führung gehen können. Das 2:1 für den SV Ringingen fiel dann in der 37. Minute, als nach einem Gedränge vor dem Krauchenwieser Tor die Hohenzollern den A-Ligisten durch ein Eigentor in Führung brachten.

Nach der Halbzeitpause merkte man, dass Krauchenwies nach dem Rückstand nicht klein beigeben wollte, doch in der 48. Minute verwerteten die Hohenzollern eine gute Chance nicht. Mit einiger Mühe verhinderte fünf Minuten später der Krauchenwieser Torhüter ein weiteres Tor für Ringingen.

Als SVR-Trainer Thorsten Seeger in der 70. Minute Raphael Götz und Raphael Müller auswechselte, erwies sich dies als verhängnisvoll: Nur eine Minute danach glich Benedikt Goos für den Bezirksligisten zum 2:2 aus. Dieser Ausgleichstreffer wirkte beim FC wie ein Hallo wach. Plötzlich setzten die Krauchenwieser den SV Ringingen unter Druck. Dennoch hatte Daniel Kress in der 85. Minute nach einem Alleingang den Siegtreffer für den SV Ringingen auf dem Fuß. Doch der FC-Torhüter Marius Frank rettete mit einem Reflex. Alle rechneten schon mit einer Verlängerung, als Patrick Vogler in der 89. Minute noch das 3:2 für den Bezirksligisten gelang. Alles Ringinger Bemühen in der Nachspielzeit brachte nichts mehr ein, zumal der Gegner die Zeit durch einige Auswechslungen zu überbrücken versuchte.

Trotz der knappen Niederlage gilt den Aktiven des SV Ringingen ein großes Lob. Sie zeigten in der ganzen Spielzeit eine hervorragende spielerische und kämpferische Leistung und erkämpften sich viele Bälle in Zweikämpfen. Besonders zu erwähnen ist auch Stefan Denkinger, der in der Abwehr ein Turm in der Schlacht war und außerdem seine Vorderleute mit gekonnten Pässen bediente. Der Schiedsrichter hat eine solide Leistung geboten.

Die Ringinger Fans bejubelten trotz der Niederlage ihre Mannschaft nach dem Schlusspfiff. Sie waren mit drei Bussen nach Ertingen gefahren. Auch viele Zuschauer von Nachbarvereinen hatten gehofft, dass dem SV Ringingen der große Wurf gelingen möge. Zweiter Verlierer am Samstag war der TSV Allmendingen, der im Falle eines Ringinger Aufstiegs in die Bezirksliga selbst in die Kreisliga A aufgerückt wäre.