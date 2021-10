SV Binzwangen punktet bei den Finalläufen

Die Mountainbike Jugend des SV Binzwangen hat bei den beiden letzten Finalläufen um den OMV Cup nochmals klar gepunktet und stellt einen Oberschwaben-Meister sowie drei Vizemeister. Beide Finalläufe in Binzwangen und Bad Waldsee überzeugten nicht nur durch eine Top Organisation, sondern hatten bei bestem Herbstwetter viele Biker und viele Zuschauer an den Strecken. Markenzeichen des OMV Cups ist die Vielfältigkeit des Mountainbikesports. Die Biker waren in Binzwangen auf dem Wellenritt des Pumptracks gefordert und mussten sich über ein KO-System in Vierergruppen weiter qualifizieren.

In Bad Waldsee ging es auf dem legendären Saubadtrail im Massenstart auf die Piste. Unterschiedliche Rennprofile verlangen unterschiedliche Fähigkeiten von den jungen Sportlern. Nur wer hier seine Vielfältigkeit in den insgesamt fünf Rennen unter Beweis stellen konnte, darf den Titel Oberschwaben-Meister tragen. Lenny Störkle von SV Binzwangen wird diese Ehre zu Teil. Von fünf Rennen hat er drei klar gewonnen und dominierte die Altersklasse U11. Auch wenn er in Bad Waldsee einem taktisch klug fahrenden Trio des SV Reudern im Zielsprint den Vortritt lassen musste, war ihm der Titel nicht mehr zunehmen. Niklas Jäggle (U15) vom SV Binzwangen musste sich hingegen beim letzten Rennen den Meistertitel in einem fairen, aber harten Kampf vom neuen Oberschwabenmeister aus Friedrichshafen entreißen lassen. Dies war vor allem bedauerlich, da er bis zum letzten Rennen die Führung inne hatte. Kilian Seybold konnte seinen Vizetitel in der Altersklasse U19 wie erwartet souverän verteidigen. Aus dem Nichts auf Platz 2 in der Gesamtwertung gefahren ist das neueste Jungtalent des SV Binzwangen. Magnus Selg hatte sich bereits beim Rennen in Binzwangen auf Platz 3 in der Gesamtwertung herangekämpft und durch ein souveränes Rennen in Bad Waldsee ebenfalls den Titel-Vizemeister erreicht. Lediglich der aus dem Saarland kommende Erik Dambacher war schneller und konnte neben dem Titel auch eines der hochwertigen Rennmountainbikes gewinnen, welches die jeweils Ersten erhalten haben. Unser Foto zeigt: Niklas Jäggle (von links), Magnus Wahl, Trainer Stefan Störkle, Lenny Störkle, Theo Kortstock, Marius Holl.