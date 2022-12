Streit zwischen Nachbarn endet tödlich

Tödlich verlief einem Streit am Dienstag in Ertingen zwischen zwei Nachbarn. Nach einer Messerattacke erlag ein 43-jähriger Mann seinen Verletzungen. Der 37-jährige mutmaßliche Täter wurde am Tatort festgenommen.

Opfer wird noch reanimiert

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervorgeht, ist es in einer Wohnung in Ertingen am Dienstag kurz vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 37-jährigen Wohnungsinhaber und seinem 43-jährigen Wohnungsnachbarn gekommen. Im Verlauf des Streits nahm der 37-Jährige ein Messer zur Hand und stach seinem Kontrahenten damit zweimal in den Rücken und einmal in den Bauch, wodurch dieser lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Von Rettungskräften wurde das Opfer am Tatort reanimiert, verstarb aber in den frühen Morgenstunden am Mittwoch im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter hatte selbst die Polizei informiert.

Ermittlungen wegen Totschlags

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter noch am Tatort fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das Amtsgericht Biberach Haftbefehl gegen den 37-jährigen Mann wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der dringend Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Kriminalkommissariats Biberach.