Stoppstelle überfahren – drei Verletzte

Auf der Kreisstraße nach Dürmentingen ist an der Erisdorfer Kreuzung in Ertingen am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Gegen 16 Uhr war ein Opel auf dem Gemeindeverbindungsweg von Erisdorf nach Ertingen unterwegs. Als er die Kreisstraße überqueren wollte, missachtete er die Stoppstelle und prallte gegen einen Seat, der Kreisstraße in Richtung Dürmentingen unterwegs war. Die 58-jährige Fahrerin des Seat verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der 78-jährige Unfallverursacher und seine 80-jährige Mitfahrerin trugen ebenfalls schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten die drei in die Krankenhäuser nach Biberach und Sigmaringen. Da die Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 14 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ertingen war ebenfalls an der Unfallstelle. Sie regelte den Verkehr. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Mehr Fotos unter www.schwaebische.de, unter der Ortsmarke „Ertingen“. Im Laufe des Mittwochs gibt es dazu ein Video.