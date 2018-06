Startsignal für Ertinger Schulsanierung

Die Sanierung der Ertinger Michel-Buck-Gemeinschaftsschule kann wie geplant im September in Angriff genommen werden. Laut Mitteilung des Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger liegt jetzt eine Förderzusage von 2,234 Millionen Euro vor. Schulträger ist die Gemeinde Ertingen.

„Das Warten hat sich gelohnt“, freut sich Ertingens Bügermeister Jürgen Köhler: „Ich kann wieder durchschnaufen.“ Ohne Förderzusage habe er dem Gemeinderat nicht den Beginn der Arbeiten vorschlagen können – im Wissen, dass es das Schulsanierungsprogramm gibt. Ohne den Zuschuss hätte die finanzschwache Gemeinde die einschließlich Mehrwertsteuer auf 10,5 Millionen Euro veranschlagte Maßnahme nicht stemmen können. Aus dem Ausgleichstock liegt bereits ein Förderbescheid über 400 000 Euro vor. Köhler freut sich über die Förderzusage umso mehr, als das Programm total überzeichnet sei: „Viele Schulen sind jetzt um die 50 Jahre alt; es geht vielen gleich wie uns.“ Die Zusage sei nicht zuletzt dem Einsatz der Abgeordneten, des Regierungspräsidenten und sonstigen Mandatsträgern zu verdanken. Jetzt müssten die Arbeiten zügig ausgeschrieben werden, denn: „Die Auftragsbücher der Firmen sind voll.“

In den Kosten von 10,5 Millionen Euro enthalten ist auch die Miete für spezielle Schulcontainer, in denen während der Bauarbeiten der Unterricht stattfinden wird. Dabei handelt es sich um zwei 28 Meter lange Containerreihen, die mit einem Laubengang verbunden sind und in denen zehn Klassenzimmer, zwei Lernbüros, zwei Zimmer als Reserve sowie Büro- und Materialräume untergebracht sind. Als Standort ist der Sportplatz vorgesehen, der nach Abschluss der Bauarbeiten in etwa drei Jahren neu angelegt wird. Das neue Schülerhaus kann als Mensa genutzt werden. Die Turnhallentoiletten stehen in dieser Zeit für den Schulbetrieb zur Verfügung, wodurch laut Bürgermeister Jürgen Köhler 80 000 Euro eingespart werden können – so viel würde allein die Miete für den Sanitärcontainer kosten.

Bezuschusst werden nur die Arbeiten für die Sanierung. Darunter fallen die Betonsanierung der Außenbauteile, die Wärmedämmung, Fenster, Sonnenschutz, Flachdachabdichtung, Elektroinstallationen, Bodenbeläge, Innenwände, Decken, Malerarbeiten sowie Sanitär, Heizung und Lüftung. Keinen Zuschuss gibt es aus dem Schulsanierungsprogramm für die geplante Erweiterung der Schule. Die wird notwendig, weil die Schülerzahlen in den vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegen sind.

Die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule ist nicht nur ein Sanierungsfall, sondern auch schlicht zu klein geworden. Unterrichtet werden derzeit 610 Schüler in 27 Klassen. Vor sechs Jahren waren es noch 440 Schüler. Ursächlich ist unter anderem auch die verstärkte Nachfrage aus anderen Gemeinden, vor allem aus Bad Saulgau. Die zweizügig gestartete Schule unterrichtet in der Sekundarstufe mittlerweile vierzügig.

Aus der Kombination des Bundes- und des Landesprogramms fließen in diesem Jahr über 18,7 Millionen Euro in den Landkreis Biberach. Neben Ertingen sind Bad Buchau, Bad Schussenried, Biberach, Erolzheim, Laupheim, Wain und der Landkreis Biberach (Berufliche Schule Riedlingen und Berufsschulzentrum Biberach) in die Programme aufgenommen worden. Das Land stellt für die Jahre 2017 bis 2019 mit dem Kommunalen Sanierungsfonds erstmals Fördermittel für die Sanierung bestehender Schulen bereit. Bisher wurden vom Land nur Neu- und Umbauten gefördert. Insgesamt beläuft sich die Fördersumme auf 171 Millionen Euro im Jahr 2018. Gleichzeitig fördert der Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz die Schulsanierung finanzschwacher Kommunen, Land- und Stadtkreise. Nach Baden-Württemberg fließen 251 Millionen Euro aus dem Bundesfonds.